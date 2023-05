сегодня



Концертное видео TRIUMPH 1983 года



TRIUMPH по случаю 40-летия с момента выступления на US Festival, опубликовали запись этого концерта в свободном доступе, а также сделали доступным аудио-вариант на двойном виниле:



Side 1:

"Allied Forces"

"Lay It On The Line"

"Never Surrender"





Side 2:

"Magic Power"

"A World Of Fantasy"

"Rock And Roll Machine"





Side 3:

"When The Lights Go Down"

"Fight The Good Fight"





Side 4:

Etched with Triumph's ‘Never Surrender’ Thunderbird logo







