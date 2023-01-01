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*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
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Triumph

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Концертное видео TRIUMPH 1983 года



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TRIUMPH по случаю 40-летия с момента выступления на US Festival, опубликовали запись этого концерта в свободном доступе, а также сделали доступным аудио-вариант на двойном виниле:

Side 1:
"Allied Forces"
"Lay It On The Line"
"Never Surrender"


Side 2:
"Magic Power"
"A World Of Fantasy"
"Rock And Roll Machine"


Side 3:
"When The Lights Go Down"
"Fight The Good Fight"


Side 4:
Etched with Triumph's ‘Never Surrender’ Thunderbird logo

Watch TRIUMPH's Full Set From 1983's US Festival; Official DVD Video Streaming




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