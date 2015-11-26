сегодня



Барабанщик TRIUMPH : «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»



Gil Moore в недавнем интервью коснулся темы разделении авторства среди трёх участников TRIUMPH в равных долях:



«В разное время вклад был разным, и мы также знали, что у каждого из нас была своя роль. Так, например, [басист] Mike Levine с первого рабочего дня и по сей момент выполняет функции не только музыканта, но и продюсера. В сегодняшнем мире Дрейка и Джастина Бибера продюсер — это своего рода автор. Так что, возможно, мы спрогнозировали это значение для продюсера.



Мы рассматривали многие методы продакшна или рекомендации продюсера — называйте это как хотите — как творчески важные иногда, как и то, какие аккорды вы играете или какие тексты исполняете. Это почти как смотреть на это через призму ритма — здесь нет положения о том, что ритм является частью сочинительства, и всё же мы знали, что в рок-группе, особенно состоящей из трёх человек, ритм невероятно важен. Поэтому я думаю, что в определённый момент — это было после "Just A Game" [1979 года] — мы заговорили о том, как определить, кто и какой вклад внёс в песню. Это было сложно. Поэтому мы решили поступить просто. Независимо от того, сыграл ли один человек более важную роль в определённой песне или нет, мы просто будем считать, что это наша заслуга, а индивидуальные заслуги уйдут в прошлое, и мы будем считать, что это заслуга группы. И я считаю, это было хорошее решение, просто во имя единства группы и ради того, чтобы не беспокоиться о заслугах. В группе из трёх человек так много работы, каждый и так делает очень многое, так что трудно уследить за всеми мелочами. Вот так мы и работали».







</div>





+0 -0



просмотров: 226

