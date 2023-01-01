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*David Ellefson спел в DIETH 22
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 21
*Новая песня IMMORTAL 19
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Triumph

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Басист TRIUMPH — о реюнионе



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В рамках программы "Let There Be Talk" у басиста TRIUMPH Dean'a Delray спросили, возможен ли реюнион классического состава группы, на что он ответил:

«Я не думаю, что мы физически способны на это. Мы записали три песни для документального фильма ["Triumph: Rock & Roll Machine"], и это было тяжело, потому что мы с Gil'ом [Moore'ом, барабаны] давно не играли. Но вот Rik [Emmett, гитара/вокал] постоянно выступает; он часто гастролирует. Поэтому он набрался терпения, пока мы возились. Я пытался понять: "А где должна быть моя рука?" Gil спрашивал: "Что такое барабан?" Но у Rik'а было достаточно терпения. И после трёх или четырёх репетиций мы начали находить ритм. А потом, когда мы выступали перед фанатами для документального фильма, после трёх песен мы были измотаны... Так что идея целого шоу... Я так не думаю. Rik не может попасть в нужные ноты, как раньше. Даже когда ты немного сбрасываешь тональность, это всё равно нелегко... Так что с возрастом это становится всё труднее».




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