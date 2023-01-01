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Канада
2 июн 2023 :
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Басист TRIUMPH — о реюнионе
30 май 2023 :
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NANCY WILSON, JOEY BELLADONNA, SEBASTIAN BACH, NITA STRAUSS запишут песни TRIUMPH
27 май 2023 :
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Концертное видео TRIUMPH 1983 года
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Биография вокалиста TRIUMPH выйдет осенью
18 ноя 2022 :
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Винил от TRIUMPH
6 июн 2022 :
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MICKEY THOMAS, SEBASTIAN BACH, KENNY ARONOFF, PHIL X в трибьюте TRIUMPH
13 май 2022 :
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Так будет ли реюнион TRIUMPH?
19 апр 2022 :
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Барабанщик TRIUMPH — о документальном фильме
8 мар 2022 :
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Фрагмент документального фильма TRIUMPH
6 янв 2022 :
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Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»
15 дек 2021 :
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TRIUMPH открыли архивы
22 окт 2021 :
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Барабанщик TRIUMPH: «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»
26 авг 2021 :
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Гитарист TRIUMPH выпускает книгу
25 авг 2021 :
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Трейлер документального фильма TRIUMPH
17 июл 2021 :
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Документальный фильм TRIUMPH выйдет осенью
16 июн 2021 :
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JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH
15 июн 2021 :
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Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»
24 май 2021 :
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TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом
24 апр 2021 :
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ANGELO NGUYEN исполняет TRIUMPH
22 мар 2021 :
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Студенты исполняют TRIUMPH
17 мар 2021 :
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TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета
24 фев 2021 :
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Кавер-версия TRIUMPH
8 сен 2020 :
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RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»
2 авг 2020 :
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RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH
11 июл 2020 :
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Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте
3 июл 2020 :
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Вокалист TRIUMPH: «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»
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Басист TRIUMPH — о реюнионе
В рамках программы "Let There Be Talk" у басиста TRIUMPH Dean'a Delray спросили, возможен ли реюнион классического состава группы, на что он ответил:
«Я не думаю, что мы физически способны на это. Мы записали три песни для документального фильма ["Triumph: Rock & Roll Machine"], и это было тяжело, потому что мы с Gil'ом [Moore'ом, барабаны] давно не играли. Но вот Rik [Emmett, гитара/вокал] постоянно выступает; он часто гастролирует. Поэтому он набрался терпения, пока мы возились. Я пытался понять: "А где должна быть моя рука?" Gil спрашивал: "Что такое барабан?" Но у Rik'а было достаточно терпения. И после трёх или четырёх репетиций мы начали находить ритм. А потом, когда мы выступали перед фанатами для документального фильма, после трёх песен мы были измотаны... Так что идея целого шоу... Я так не думаю. Rik не может попасть в нужные ноты, как раньше. Даже когда ты немного сбрасываешь тональность, это всё равно нелегко... Так что с возрастом это становится всё труднее».
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