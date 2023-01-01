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RIK EMMETT о возвращении в TRIUMPH



RIK EMMETT в недавнем интервью рассказал о восстановлении отношений с бывшими коллегами по TRIUMPH:



«Когда я возвращался в группу для воссоединения, съемок документальных фильмов и прочего, я не вступал в партнерские отношения. Я не получил обратно часть TRIUMPH. Все принадлежит другим ребятам. Я просто приходил как один из участников, как друг, и участвовал чисто по дружбе и все такое. Не было никаких сделок, которые бы меня волновали. Они говорили: "О, если будет товар, мы дадим тебе [часть товара]". Я ответил: "Да, неважно. Мне все равно. Давайте просто сделаем это. Я сделаю это ради дружбы, а еще больше ради наследия имени бренда, который мне больше не принадлежит". У меня нет ни частички этой марки, но меня это не волнует.



Я уверен, что все, что я делаю, в хорошем смысле этого слова, по отношению ко всей этой истории с TRIUMPH, идет мне только на пользу в той жизни, которая у меня есть, в тех книгах, которые я пишу. Я к тому, что слово "триумф" на обложке моей книги, потому что оно помогает мне в маркетинге моего собственного материала. Без этого никак не обойтись».







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