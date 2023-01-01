Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 79
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Цветные винилы от METALLICA 30
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 16
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 13
*Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участникам... 12
*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 10
*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 79
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Цветные винилы от METALLICA 30
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
[= ||| все новости группы



*

Triumph

*



10 окт 2023 : 		 RIK EMMETT о возвращении в TRIUMPH

22 авг 2023 : 		 RIK EMMETT выпустил новый сингл

2 июн 2023 : 		 Басист TRIUMPH — о реюнионе

2 июн 2023 : 		 Барабанщик TRIUMPH — об искусственном интеллекте в музыке

30 май 2023 : 		 NANCY WILSON, JOEY BELLADONNA, SEBASTIAN BACH, NITA STRAUSS запишут песни TRIUMPH

27 май 2023 : 		 Концертное видео TRIUMPH 1983 года

9 мар 2023 : 		 Биография вокалиста TRIUMPH выйдет осенью

18 ноя 2022 : 		 Винил от TRIUMPH

6 июн 2022 : 		 MICKEY THOMAS, SEBASTIAN BACH, KENNY ARONOFF, PHIL X в трибьюте TRIUMPH

13 май 2022 : 		 Так будет ли реюнион TRIUMPH?

19 апр 2022 : 		 Барабанщик TRIUMPH — о документальном фильме

8 мар 2022 : 		 Фрагмент документального фильма TRIUMPH

6 янв 2022 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»

15 дек 2021 : 		 TRIUMPH открыли архивы

22 окт 2021 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»

26 авг 2021 : 		 Гитарист TRIUMPH выпускает книгу

25 авг 2021 : 		 Трейлер документального фильма TRIUMPH

17 июл 2021 : 		 Документальный фильм TRIUMPH выйдет осенью

16 июн 2021 : 		 JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH

15 июн 2021 : 		 Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»

24 май 2021 : 		 TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом

24 апр 2021 : 		 ANGELO NGUYEN исполняет TRIUMPH

22 мар 2021 : 		 Студенты исполняют TRIUMPH

17 мар 2021 : 		 TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета

24 фев 2021 : 		 Кавер-версия TRIUMPH

8 сен 2020 : 		 RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RIK EMMETT о возвращении в TRIUMPH



zoom
RIK EMMETT в недавнем интервью рассказал о восстановлении отношений с бывшими коллегами по TRIUMPH:

«Когда я возвращался в группу для воссоединения, съемок документальных фильмов и прочего, я не вступал в партнерские отношения. Я не получил обратно часть TRIUMPH. Все принадлежит другим ребятам. Я просто приходил как один из участников, как друг, и участвовал чисто по дружбе и все такое. Не было никаких сделок, которые бы меня волновали. Они говорили: "О, если будет товар, мы дадим тебе [часть товара]". Я ответил: "Да, неважно. Мне все равно. Давайте просто сделаем это. Я сделаю это ради дружбы, а еще больше ради наследия имени бренда, который мне больше не принадлежит". У меня нет ни частички этой марки, но меня это не волнует.

Я уверен, что все, что я делаю, в хорошем смысле этого слова, по отношению ко всей этой истории с TRIUMPH, идет мне только на пользу в той жизни, которая у меня есть, в тех книгах, которые я пишу. Я к тому, что слово "триумф" на обложке моей книги, потому что оно помогает мне в маркетинге моего собственного материала. Без этого никак не обойтись».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом