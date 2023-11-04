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*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 31
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
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Triumph

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Вокалист TRIUMPH о раке



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Rick Emmett в интервью RockHistoryMusic.com подтвердил, что у него обнаружен рак простаты:

«Да, могу это подтвердить. Мне приходится принимать лекарства и прочее. Мне только что сделали еще одну биопсию. Через пару недель я узнаю, придется ли удалять опухоль или она останется. Мужчины моего возраста должны регулярно проходить обследование. Нужно стараться опережать события. И я опережаю. Но у моего отца она была в течение 20 лет в конце жизни. Я надеюсь, что у меня просто медленно растущий вид...

Есть статистика — думаю, что в 80 процентах случаев при вскрытии трупов мужчин в старости обнаруживается рак простаты в той или иной форме. Просто если ты живешь достаточно долго, то, скорее всего, у тебя это обязательно будет. Так что меня это не пугает. Я бы испугался, если бы кто-то посадил меня за стол и сказал: "Да, он переместился. Теперь мы находим его в других местах". Потому что я был там со своими братьями и мамой. И ты мгновенно думаешь: "Ну, это нехорошо. Сколько у меня времени?"»




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4 ноя 2023
Гепард
Желаю мужику выздоровления. Как раз вчера переслушивал Survelliance, шикарнейший альбом 🔥

просмотров: 107

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