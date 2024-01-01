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Басист TRIUMPH о выступлении в хоккейном джерси



Mike Levine в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как получилось, что он стал выступать в хоккейных джерси:



«Ну, мы как раз говорили об этом сегодня, и Rik (Emmett) упомянул о том, что для меня это было что-то вроде дармовой сценической одежды (смеется)»



Rik вступает в разговор, добавляя: «У Mike'a было не так уж много верхней одежды!»



Mike: «Мы играли в Maple Leaf Gardens в Торонто, и в гримерке висело три хоккейных джерси, я надел один из них, и фанаты, когда мы вышли на сцену, сошли с ума. Я подумал: "Это отличная идея", и теперь, когда бы мы ни выступали на хоккейных площадках НХЛ, наши сотрудники, организаторы гастролей, менеджеры, кто угодно, должны были позаботиться о том, чтобы в гримерке была хоккейная джерси, и я мог надеть ее перед выходом на сцену!»







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