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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
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Triumph

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Басист TRIUMPH о выступлении в хоккейном джерси



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Mike Levine в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как получилось, что он стал выступать в хоккейных джерси:

«Ну, мы как раз говорили об этом сегодня, и Rik (Emmett) упомянул о том, что для меня это было что-то вроде дармовой сценической одежды (смеется)»

Rik вступает в разговор, добавляя: «У Mike'a было не так уж много верхней одежды!»

Mike: «Мы играли в Maple Leaf Gardens в Торонто, и в гримерке висело три хоккейных джерси, я надел один из них, и фанаты, когда мы вышли на сцену, сошли с ума. Я подумал: "Это отличная идея", и теперь, когда бы мы ни выступали на хоккейных площадках НХЛ, наши сотрудники, организаторы гастролей, менеджеры, кто угодно, должны были позаботиться о том, чтобы в гримерке была хоккейная джерси, и я мог надеть ее перед выходом на сцену!»

TRIUMPH Bassist MIKE LEVINE Tells The Backstory Of His Famed Hockey Jerseys - "RIK EMMETT Alluded To The Fact That It Was Kind Of Like Free Stage Clothes For Me"; Video




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