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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 16
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
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Triumph

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8 мар 2022 : 		 Фрагмент документального фильма TRIUMPH

6 янв 2022 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»

15 дек 2021 : 		 TRIUMPH открыли архивы

22 окт 2021 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»

26 авг 2021 : 		 Гитарист TRIUMPH выпускает книгу

25 авг 2021 : 		 Трейлер документального фильма TRIUMPH

17 июл 2021 : 		 Документальный фильм TRIUMPH выйдет осенью

16 июн 2021 : 		 JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH

15 июн 2021 : 		 Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»

24 май 2021 : 		 TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом

24 апр 2021 : 		 ANGELO NGUYEN исполняет TRIUMPH

22 мар 2021 : 		 Студенты исполняют TRIUMPH

17 мар 2021 : 		 TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета

24 фев 2021 : 		 Кавер-версия TRIUMPH

8 сен 2020 : 		 RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»

2 авг 2020 : 		 RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH

11 июл 2020 : 		 Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте

3 июл 2020 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»

22 янв 2020 : 		 Басист TRIUMPH: «Физическое состояние — препона для туров»

24 дек 2019 : 		 SEBASTIAN BACH выступил с TRIUMPH

27 ноя 2019 : 		 TRIUMPH отлично провели время

25 ноя 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TRIUMPH

11 ноя 2019 : 		 Переиздание TRIUMPH выйдет зимой

7 ноя 2018 : 		 TRIUMPH планируют съемку документального фильма

1 авг 2016 : 		 Музыканты TRIUMPH на альбоме RESOLUTION9

5 июл 2016 : 		 Музыканты TRIUMPH собрались для сольного альбома RIK EMMETT'a
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Фрагмент документального фильма TRIUMPH



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Фрагмент из нового документального фильма TRIUMPH "Triumph: Rock & Roll Machine", доступен для просмотра ниже.

The Story Of TRIUMPH's Appearance At 1983's US Festival: Preview Clip From 'Rock & Roll Machine' Documentary











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