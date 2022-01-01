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TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
16
Новое видео SCORPIONS
16
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
13
Новое видео DEEP PURPLE
10
Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!
10
Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER
9
Новая песня MESHUGGAH
8
BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле...
8
В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?
8
NIGHTWISH начали работу над альбомом
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TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
16
Новое видео SCORPIONS
16
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
13
Новое видео DEEP PURPLE
10
Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!
10
все новости группы
Triumph
Канада
Hard Rock
http://www.triumphmusic.com
Myspace:
http://www.myspace.com/trcrecords
8 мар 2022
:
Фрагмент документального фильма TRIUMPH
6 янв 2022
:
Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»
15 дек 2021
:
TRIUMPH открыли архивы
22 окт 2021
:
Барабанщик TRIUMPH: «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»
26 авг 2021
:
Гитарист TRIUMPH выпускает книгу
25 авг 2021
:
Трейлер документального фильма TRIUMPH
17 июл 2021
:
Документальный фильм TRIUMPH выйдет осенью
16 июн 2021
:
JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH
15 июн 2021
:
Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»
24 май 2021
:
TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом
24 апр 2021
:
ANGELO NGUYEN исполняет TRIUMPH
22 мар 2021
:
Студенты исполняют TRIUMPH
17 мар 2021
:
TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета
24 фев 2021
:
Кавер-версия TRIUMPH
8 сен 2020
:
RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»
2 авг 2020
:
RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH
11 июл 2020
:
Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте
3 июл 2020
:
Вокалист TRIUMPH: «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»
22 янв 2020
:
Басист TRIUMPH: «Физическое состояние — препона для туров»
24 дек 2019
:
SEBASTIAN BACH выступил с TRIUMPH
27 ноя 2019
:
TRIUMPH отлично провели время
25 ноя 2019
:
Рассказ об издании альбома TRIUMPH
11 ноя 2019
:
Переиздание TRIUMPH выйдет зимой
7 ноя 2018
:
TRIUMPH планируют съемку документального фильма
1 авг 2016
:
Музыканты TRIUMPH на альбоме RESOLUTION9
5 июл 2016
:
Музыканты TRIUMPH собрались для сольного альбома RIK EMMETT'a
30 авг 2012
:
Новый релиз TRIUMPH доступен для прослушивания
11 июл 2012
:
Трейлер концертного релиза TRIUMPH
28 июн 2012
:
Обложка и трек-лист концертного релиза TRIUMPH
20 мар 2012
:
Концертный релиз TRIUMPH выйдет весной
19 ноя 2010
:
Трейлер к переизданию TRIUMPH
29 окт 2010
:
Бокс-сет от TRIUMPH
25 июн 2010
:
Песня TRIUMPH войдет в новый фильм с Адамом Сэндлером
сегодня
Фрагмент документального фильма TRIUMPH
Фрагмент из нового документального фильма TRIUMPH "Triumph: Rock & Roll Machine", доступен для просмотра ниже.
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testament19
8 мар 2022, 09:44
https://loudwire.com/bands-support-ukraine-amid-russia-invasion/
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testament19
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).