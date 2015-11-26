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Triumph

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16 июн 2021 : 		 JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH

15 июн 2021 : 		 Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»

24 май 2021 : 		 TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом

24 апр 2021 : 		 ANGELO NGUYEN исполняет TRIUMPH

22 мар 2021 : 		 Студенты исполняют TRIUMPH

17 мар 2021 : 		 TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета

24 фев 2021 : 		 Кавер-версия TRIUMPH

8 сен 2020 : 		 RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»

2 авг 2020 : 		 RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH

11 июл 2020 : 		 Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте

3 июл 2020 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»

22 янв 2020 : 		 Басист TRIUMPH: «Физическое состояние — препона для туров»

24 дек 2019 : 		 SEBASTIAN BACH выступил с TRIUMPH

27 ноя 2019 : 		 TRIUMPH отлично провели время

25 ноя 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TRIUMPH

11 ноя 2019 : 		 Переиздание TRIUMPH выйдет зимой

7 ноя 2018 : 		 TRIUMPH планируют съемку документального фильма

1 авг 2016 : 		 Музыканты TRIUMPH на альбоме RESOLUTION9

5 июл 2016 : 		 Музыканты TRIUMPH собрались для сольного альбома RIK EMMETT'a

30 авг 2012 : 		 Новый релиз TRIUMPH доступен для прослушивания

11 июл 2012 : 		 Трейлер концертного релиза TRIUMPH

28 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист концертного релиза TRIUMPH

20 мар 2012 : 		 Концертный релиз TRIUMPH выйдет весной

19 ноя 2010 : 		 Трейлер к переизданию TRIUMPH

29 окт 2010 : 		 Бокс-сет от TRIUMPH

25 июн 2010 : 		 Песня TRIUMPH войдет в новый фильм с Адамом Сэндлером
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JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH



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Joel Hoekstra (Whitesnake), Rudy Sarzo (The Guess Who, ex-Quiet Riot) и Ken Mary (Flotsam And Jetsam, ex-Alice Cooper) записали свою версию классического трека TRIUMP "Lay It On The Line" при участии Gabriela'ы Gunčíková'ой (Trans-Siberian Orchestra) — видео доступно ниже.

JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY And GABRIELA GUNДЊIKOVГЃ Cover TRIUMPH Classic



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