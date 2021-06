сегодня



JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH



Joel Hoekstra (Whitesnake), Rudy Sarzo (The Guess Who, ex-Quiet Riot) и Ken Mary (Flotsam And Jetsam, ex-Alice Cooper) записали свою версию классического трека TRIUMP "Lay It On The Line" при участии Gabriela'ы Gunčíková'ой (Trans-Siberian Orchestra) — видео доступно ниже.







