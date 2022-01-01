сегодня



Так будет ли реюнион TRIUMPH?



В рамках недавней беседы с басистом TRIUMPH Mike'ом Levine'ом у него спросили, что должно случиться, чтобы состоялся реюнион, на что он ответил:



«Нам не помешало бы иметь рядом с собой лучших медиков. [Смеётся]. Все недуги 70-летних стариков, которые были на пути к рок-н-роллу, — после исполнения громкой музыки, всасывания дыма порошкового флэша и дыма сухого льда в течение многих лет, — чтобы попытаться привести нас в норму, достаточную для проведения 30 шоу.



В 2008 году у нас было 30 шоу в Канаде. Они были уже зарезервированы. А в Америке на тот момент было забронировано около 40 концертов. А потом наступила рецессия. Она продолжалась весь 2008, 2009 и большую часть 2010 года. Когда наступил 2011 год, позвонили из Live Nation, и отдельные промоутеры спросили: "Что вы думаете?" Мы ответили: "Эх, наверное, нет". Мы стали старше на три с половиной года. У нас куча заболеваний, и речь никогда не шла о деньгах. Больше всего мы всегда думали о наследии. Могли бы мы заработать кучу денег? Да. Но было бы неловко, если бы мы сделали только половину дел, учитывая рецессию, "ржавый пояс" на Среднем Западе, даже Сан-Антонио. Да что там, все страдали. Никто не может позволить себе ходить на концерты, когда они потеряли работу. Это ужасно. Поэтому мы просто сказали: "Давайте уберём это из списка". И каждый год поступали предложения выступить на стадионах. А это слишком много работы — собрать команду, отрепетировать, выйти и дать четыре концерта. И это будет не наше шоу. Мы были бы просто частью пакета. Это было бы похоже на ещё один фестиваль в США или что-то в этом роде. Фанаты хотели бы видеть нас в помещении, с большим шоу, и если мы не сделаем это таким образом, тогда нет никакого смысла».







+0 -0



просмотров: 97

