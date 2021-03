сегодня



TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета



TRIUMPH названы амбассадором Record Store Day Canada и двенадцатого июня выпустят бокс-сет Allied Forces, который будет включать:



- Vinyl #1 : Picture Disc of Original Allied Forces Studio Album

- Vinyl #2 : 2xLP Live in Cleveland 1981

- Vinyl #3 : 7” Single – Tribute 2021

- Version of “Allied Forces” + “Magic Power” Live from Ottawa 1982 (Never Before Released)

- 11x17 Maple Leaf Gardens Poster (CANADA EXCLUSIVE)

- 24-page booklet featuring rare photos and behind the scenes. + Allied Forces essay

- 40th Anniversary Allied Forces retro tour book

- 40th Anniversary Allied Forces retro tour poster

- 40th Anniversary Allied Forces retro tour pass

- Rik Pics (3 Hand Drawn Cartoons)

- Handwritten Lyrics (Magic Power, Allied Forces & Fight the Good Fight)



Трек-лист Allied Forces:



Side A

“Fool for Your Love”

“Magic Power”

“Air Raid”

“Allied Forces”

“Hot Time (In This City Tonight)”



Side B

“Fight the Good Fight”

“Ordinary Man”

“Petite Etude”

“Say Goodbye“



2 X LP Live in Cleveland 1981 (remastered)



Disc 1 Side A

“Intro”

“Tear the Roof Off”

“American Girls”

“Lay it On the Line”

“Allied Forces”



Side B

“Fight The Good Fight”

“Blinding Light Show/Moonchild”



Disc 2 Side C

“Rock ‘N’ Roll Machine”

“I Live For The Weekend”

“Nature’s Child”

Drum Solo



Side D

Instrumental

“Rocky Mountain Way”

“Hot Time (In the City Tonight)”



Limited Edition 7” Single

Vinyl #3 : 7” Single – Tribute 2021 Version of “Allied Forces” + “Magic Power” Live from Ottawa 1982 (Never Before Released)







+0 -0



просмотров: 204