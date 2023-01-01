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NANCY WILSON, JOEY BELLADONNA, SEBASTIAN BACH, NITA STRAUSS запишут песни TRIUMPH



В рамках интервью Metal Mayhem ROC барабанщик TRIUMPH Gil Moore рассказал о готовящемся трибьюте:



«Эта работа велась уже несколько лет, во время пандемии. У нас есть несколько потрясающих исполнителей. На альбоме есть Joey Belladonna из ANTHRAX, наш приятель Sebastian Bach, конечно же, Phil X из BON JOVI, Larry [Lawrence Gowan] из STYX, Nancy Wilson из HEART, Mickey Thomas из STARSHIP. Потрясающие музыканты, особенно барабанщики. Ради всего святого, у нас играют Tommy Aldridge, Kenny Aronoff, ещё один фантастический барабанщик, из John Mellencamp. Я могу продолжать и продолжать... Nita Strauss, прекрасная женщина-гитаристка, которая просто потрясающе играет. Так много замечательных музыкантов, что я даже не могу передать, как мы рады».



На вопрос, участвовал ли он и его коллеги по группе TRIUMPH в создании трибьют-альбома, он ответил:



«Всё это сделал Mike Clink. Я должен отдать ему должное».







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