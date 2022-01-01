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Барабанщик TRIUMPH — о документальном фильме



Gil Moore поговорил с "The Hook Rocks" о документальном фильме "Triumph: Rock & Roll Machine" и на вопрос о том, каково это — впервые увидеть фильм и услышать историю группы с чужой точки зрения, ответил следующее:



«Фильм, я считаю, был настолько хорошо снят, хорошо срежиссирован и хорошо прописан, что в нём есть сюжет, на который я смотрю почти как сквозь зеркало и думаю: "Ну и ну, вот это история". И я был там, но я был слишком близко к этой истории. И когда я фактически смотрел фильм, это было похоже на пассажира в автобусе, а не на водителя. Очень интересно видеть, как карьера группы описывается кем-то другим в подобном ключе. И это из серии: "Да, я видел эти кусочки пазла, они все валялись на кухонном столе, но я никогда не мог представить, что соберу эти кусочки и создам такую картину". Не знаю, хорошая ли это метафора или аналогия, но именно это я почувствовал, когда впервые увидел это кино».



















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