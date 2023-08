сегодня



RIK EMMETT выпустил новый сингл



RIK EMMETT планирует выпустить новый альбом, получивший название "Then Again...", в сентябре этого года. Новый сингл “Magic Power” можно послушать ниже.



Трек-лист:



“Never Surrender”

“Ordinary Man”

“Midsummer Daydream”

“Magic Power”

“Fight The Good Fight”

“Petite Etude”

“Lay It On The Line”

“Fantasy Serenade

“Hold On”

“Suitcase Blues”

“Blinding Light Show” (CD only)

"Blinding Light Show" (CD only)

"Somebody's Out There--24 Hours A Day--Say Goodbye" (CD only)







