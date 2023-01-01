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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 53
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 27
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Triumph

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RIK EMMETT выпустил новый сингл



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RIK EMMETT планирует выпустить новый альбом, получивший название "Then Again...", в сентябре этого года. Новый сингл “Magic Power” можно послушать ниже.

Трек-лист:

“Never Surrender”
“Ordinary Man”
“Midsummer Daydream”
“Magic Power”
“Fight The Good Fight”
“Petite Etude”
“Lay It On The Line”
“Fantasy Serenade
“Hold On”
“Suitcase Blues”
“Blinding Light Show” (CD only)
“Somebody's Out There--24 Hours A Day--Say Goodbye” (CD only)

RIK EMMETT - Legendary TRIUMPH Guitarist / Vocalist To Release Then Again... Album In September;




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