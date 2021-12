2 дек 2021



Новый альбом VOIVOD выйдет зимой



VOIVOD выпустят новую работу, получившую название "Synchro Anarchy", одиннадцатого февраля на Century Media Records:



01. Paranormalium



02. Synchro Anarchy



03. Planet Eaters



04. Mind Clock



05. Sleeves Off



06. Holographic Thinking



07. The World Today



08. Quest For Nothing



09. Memory Failure



Первый клип будет выпущен десятого декабря.







