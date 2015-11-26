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Voivod

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2 дек 2021 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет зимой

26 окт 2021 : 		 VOIVOD завершили запись

23 июл 2021 : 		 VOIVOD начнут запись летом

6 июл 2021 : 		 VOIVOD собирают деньги на фильм

31 май 2021 : 		 Гитарист VOIVOD надеется, что на новом альбоме будет немного трэша

27 апр 2021 : 		 VOIVOD целиком исполнят "Nothingface"

6 мар 2021 : 		 KESHA в футболке VOIVOD: «Животные, я люблю вас»

24 янв 2021 : 		 Вокалист VOIVOD: «Это был сложный год»

11 дек 2020 : 		 Никакого нового альбома VOIVOD до конца 2021 года

2 дек 2020 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Сейчас самое время выпустить концертный релиз»

30 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз VOIVOD выйдет осенью

13 июл 2020 : 		 VOIVOD планируют онлайн шоу

22 май 2020 : 		 Новое видео VOIVOD

24 апр 2020 : 		 ERIC FORREST о нереализованном альбоме VOIVOD

20 апр 2020 : 		 У гитариста VOIVOD есть идеи для альбома

15 апр 2020 : 		 VOIVOD работают над новым диском

13 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VOIVOD

28 дек 2019 : 		 Вокалист VOIVOD о получении JUNO AWARD

7 июл 2019 : 		 VOIVOD выступили с брасс-квинтетом на MONTREAL INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

28 июн 2019 : 		 VOIVOD выступят на международном джазовом фестивале

14 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

6 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

21 июл 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

11 июл 2018 : 		 Детали нового альбома VOIVOD
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|||| 2 дек 2021

Новый альбом VOIVOD выйдет зимой



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VOIVOD выпустят новую работу, получившую название "Synchro Anarchy", одиннадцатого февраля на Century Media Records:

01. Paranormalium

02. Synchro Anarchy

03. Planet Eaters

04. Mind Clock

05. Sleeves Off

06. Holographic Thinking

07. The World Today

08. Quest For Nothing

09. Memory Failure

Первый клип будет выпущен десятого декабря.

VOIVOD Announces New Studio Album, 'Synchro Anarchy'



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