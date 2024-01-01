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*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
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*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*AMORPHIS начнут запись в конце года 18
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
*DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б... 13
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Voivod

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21 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления VOIVOD

6 сен 2023 : 		 Новое видео VOIVOD

2 авг 2023 : 		 Концертное видео VOIVOD

26 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD: «ИИ хороший!»

21 июл 2023 : 		 Новое видео VOIVOD

12 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Я боюсь ИИ»

2 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении в составе Jason'a Newsted'a

15 июн 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

30 май 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOIVOD

19 май 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

17 май 2023 : 		 JASON NEWSTED присоединился на сцене к VOIVOD

15 апр 2023 : 		 Юбилейный альбом VOIVOD выйдет летом

13 мар 2023 : 		 VOIVOD получили награду JUNO

27 фев 2023 : 		 Вокалист VOIVOD не смог вспомнить текст первой песни

29 дек 2022 : 		 Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии

3 ноя 2022 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении гранжа

20 окт 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 сен 2022 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью

20 июн 2022 : 		 VOIVOD ввели в Metal Hall Of Fame

19 июн 2022 : 		 Рассказ об издании бокс-сета VOIVOD

11 июн 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

11 фев 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

26 янв 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 янв 2022 : 		 Новая песня VOIVOD

10 дек 2021 : 		 Новое видео VOIVOD

2 дек 2021 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет зимой
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Профессиональное видео с выступления VOIVOD



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Профессиональное видео с выступления VOIVOD, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.

VOIVOD Performs "Rebel Robot" Live At Wacken Open Air 2023; Pro-Shot Video Posted




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