Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 21
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
*DAVID ELLEFSON о том, почему не позвал MARTY в KINGS OF THRA... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
[= ||| все новости группы



*

Voivod

*



6 сен 2023 : 		 Новое видео VOIVOD

2 авг 2023 : 		 Концертное видео VOIVOD

26 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD: «ИИ хороший!»

21 июл 2023 : 		 Новое видео VOIVOD

12 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Я боюсь ИИ»

2 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении в составе Jason'a Newsted'a

15 июн 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

30 май 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOIVOD

19 май 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

17 май 2023 : 		 JASON NEWSTED присоединился на сцене к VOIVOD

15 апр 2023 : 		 Юбилейный альбом VOIVOD выйдет летом

13 мар 2023 : 		 VOIVOD получили награду JUNO

27 фев 2023 : 		 Вокалист VOIVOD не смог вспомнить текст первой песни

29 дек 2022 : 		 Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии

3 ноя 2022 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении гранжа

20 окт 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 сен 2022 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью

20 июн 2022 : 		 VOIVOD ввели в Metal Hall Of Fame

19 июн 2022 : 		 Рассказ об издании бокс-сета VOIVOD

11 июн 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

11 фев 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

26 янв 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 янв 2022 : 		 Новая песня VOIVOD

10 дек 2021 : 		 Новое видео VOIVOD

2 дек 2021 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет зимой

26 окт 2021 : 		 VOIVOD завершили запись
Показать далее
| - |

|||| 6 сен 2023

Новое видео VOIVOD



zoom
"Fix My Heart" (2023 Version), новое видео группы VOIVOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Morgöth Tales", который доступен с 21 июля на Century Media Records.

Трек-лист:

01. Condemned To The Gallows (2023 Version) [originally on "Metal Massacre V" compilation, 1984]
02. Thrashing Rage (2023 Version) [originally on "Rrröööaaarrr", 1986]
03. Killing Technology (2023 Version) [originally on "Killing Technology", 1987]
04. Macrosolutions To Megaproblems (2023 Version) [originally on "Dimension Hatröss", 1988]
05. Pre-Ignition (2023 Version) [originally on "Nothingface", 1989]
06. Nuage Fractal (2023 Version) [originally on "Angel Rat", 1991]
07. Fix My Heart (2023 Version) [originally on "The Outer Limits", 1993]
08. Rise (2023 Version, feat. Eric Forrest) [originally on "Phobos", 1997]
09. Rebel Robot (2023 Version, feat. Jason Newsted) [originally on "Voivod", 2003]
10. Morgöth Tales [New Song]




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 288

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом