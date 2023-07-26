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*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 34
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
*JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как сл... 12
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Voivod

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26 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD: «ИИ хороший!»

21 июл 2023 : 		 Новое видео VOIVOD

12 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Я боюсь ИИ»

2 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении в составе Jason'a Newsted'a

15 июн 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

30 май 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOIVOD

19 май 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

17 май 2023 : 		 JASON NEWSTED присоединился на сцене к VOIVOD

15 апр 2023 : 		 Юбилейный альбом VOIVOD выйдет летом

13 мар 2023 : 		 VOIVOD получили награду JUNO

27 фев 2023 : 		 Вокалист VOIVOD не смог вспомнить текст первой песни

29 дек 2022 : 		 Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии

3 ноя 2022 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении гранжа

20 окт 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 сен 2022 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью

20 июн 2022 : 		 VOIVOD ввели в Metal Hall Of Fame

19 июн 2022 : 		 Рассказ об издании бокс-сета VOIVOD

11 июн 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

11 фев 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

26 янв 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 янв 2022 : 		 Новая песня VOIVOD

10 дек 2021 : 		 Новое видео VOIVOD

2 дек 2021 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет зимой

26 окт 2021 : 		 VOIVOD завершили запись

23 июл 2021 : 		 VOIVOD начнут запись летом

6 июл 2021 : 		 VOIVOD собирают деньги на фильм
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Барабанщик VOIVOD: «ИИ хороший!»



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Несмотря на то, что совсем недавно Michel "Away" Langevin утверждал, что боится искусственного интеллекта, в новом интервью он заявил, что это прекрасный инструмент для работы:

«Это, безусловно, потрясающий инструмент в том смысле, что, скажем, для нашего клипа "Quest For Nothing" [который был создан с помощью технологии искусственного интеллекта] мне потребовалось бы три тысячи лет, чтобы сделать кадр за кадром. Так что с нашей стороны я не против, если только мы будем обучать ИИ моему искусству, а не чьему-то другому. Для видеоматериалов это просто потрясающе. Также очень полезно иметь банк идей для обложек и тому подобного. Но, опять же, пока используется моё искусство, я могу использовать его для VOIVOD».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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26 июл 2023
for example
>Пиздёж об искусственном интеллекте, развитии технологий
>Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране
Like!3  Dislike!1
26 июл 2023
WahrandPhain
for example, > 2023
> не уметь пользоваться ВПН
Like!1
26 июл 2023
dark_medieval_times
Не ну если ИИ во благо используется, то почему бы и нет? главное не злоупотреблять.
26 июл 2023
WahrandPhain
Пластмассовый мир победил
Воевода оказался сильней

просмотров: 429

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