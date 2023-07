сегодня



Барабанщик VOIVOD: «ИИ хороший!»



Несмотря на то, что совсем недавно Michel "Away" Langevin утверждал, что боится искусственного интеллекта, в новом интервью он заявил, что это прекрасный инструмент для работы:



«Это, безусловно, потрясающий инструмент в том смысле, что, скажем, для нашего клипа "Quest For Nothing" [который был создан с помощью технологии искусственного интеллекта] мне потребовалось бы три тысячи лет, чтобы сделать кадр за кадром. Так что с нашей стороны я не против, если только мы будем обучать ИИ моему искусству, а не чьему-то другому. Для видеоматериалов это просто потрясающе. Также очень полезно иметь банк идей для обложек и тому подобного. Но, опять же, пока используется моё искусство, я могу использовать его для VOIVOD».







