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JASON NEWSTED присоединился на сцене к VOIVOD



JASON NEWSTED присоединился на сцене к VOIVOD в ходе выступления 16 мая в Revolution Live, Fort Lauderdale, Florida для исполнения двух песен — "Rebel Robot" и "Voivod".







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