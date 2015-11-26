27 апр 2021



VOIVOD целиком исполнят "Nothingface"



VOIVOD планируют исполнить целиком материал альбома "Nothingface" в рамках стрима 30 мая. Двадцать седьмого июня состоится еще один стрим, в рамках которого группа отыграет материал "Dimension Hatröss". Детали здесь.







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