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Voivod

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27 апр 2021 : 		 VOIVOD целиком исполнят "Nothingface"

6 мар 2021 : 		 KESHA в футболке VOIVOD: «Животные, я люблю вас»

24 янв 2021 : 		 Вокалист VOIVOD: «Это был сложный год»

11 дек 2020 : 		 Никакого нового альбома VOIVOD до конца 2021 года

2 дек 2020 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Сейчас самое время выпустить концертный релиз»

30 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз VOIVOD выйдет осенью

13 июл 2020 : 		 VOIVOD планируют онлайн шоу

22 май 2020 : 		 Новое видео VOIVOD

24 апр 2020 : 		 ERIC FORREST о нереализованном альбоме VOIVOD

20 апр 2020 : 		 У гитариста VOIVOD есть идеи для альбома

15 апр 2020 : 		 VOIVOD работают над новым диском

13 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VOIVOD

28 дек 2019 : 		 Вокалист VOIVOD о получении JUNO AWARD

7 июл 2019 : 		 VOIVOD выступили с брасс-квинтетом на MONTREAL INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

28 июн 2019 : 		 VOIVOD выступят на международном джазовом фестивале

14 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

6 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

21 июл 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

11 июл 2018 : 		 Детали нового альбома VOIVOD

30 июн 2018 : 		 VOIVOD исполнили новую песню

11 июн 2018 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет осенью

3 апр 2018 : 		 VOIVOD завершили запись

7 ноя 2017 : 		 VOIVOD приступили к записи

5 окт 2017 : 		 Видео с выступления VOIVOD
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|||| 27 апр 2021

VOIVOD целиком исполнят "Nothingface"



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VOIVOD планируют исполнить целиком материал альбома "Nothingface" в рамках стрима 30 мая. Двадцать седьмого июня состоится еще один стрим, в рамках которого группа отыграет материал "Dimension Hatröss". Детали здесь.

VOIVOD To Perform Entire



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