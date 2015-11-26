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Voivod

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13 июл 2020 : 		 VOIVOD планируют онлайн шоу

22 май 2020 : 		 Новое видео VOIVOD

24 апр 2020 : 		 ERIC FORREST о нереализованном альбоме VOIVOD

20 апр 2020 : 		 У гитариста VOIVOD есть идеи для альбома

15 апр 2020 : 		 VOIVOD работают над новым диском

13 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VOIVOD

28 дек 2019 : 		 Вокалист VOIVOD о получении JUNO AWARD

7 июл 2019 : 		 VOIVOD выступили с брасс-квинтетом на MONTREAL INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

28 июн 2019 : 		 VOIVOD выступят на международном джазовом фестивале

14 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

6 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

21 июл 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

11 июл 2018 : 		 Детали нового альбома VOIVOD

30 июн 2018 : 		 VOIVOD исполнили новую песню

11 июн 2018 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет осенью

3 апр 2018 : 		 VOIVOD завершили запись

7 ноя 2017 : 		 VOIVOD приступили к записи

5 окт 2017 : 		 Видео с выступления VOIVOD

12 сен 2017 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью

27 июн 2017 : 		 Барабанщик VOIVOD о новом материале

7 май 2017 : 		 Переиздания VOIVOD выйдут на виниле в мае

29 апр 2017 : 		 VOIVOD запишут новый альбом в августе

8 апр 2017 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

2 апр 2017 : 		 Переиздания VOIVOD выйдут на виниле

23 дек 2016 : 		 Новое видео VOIVOD

24 окт 2016 : 		 Обучающее видео от VOIVOD
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|||| 13 июл 2020

VOIVOD планируют онлайн шоу



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VOIVOD отыграют девятого августа онлайн концерт в RadicArt Studio в 56-летний юбилей вокалистка группы, Denis'a "Snake" Belanger'a.

VOIVOD To Play Online Concert Next Month



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