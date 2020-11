сегодня



Фрагмент нового DVD VOIVOD



VOIVOD двадцать седьмого ноября на Century Media выпустят новый концертный альбом "Lost Machine - Live", записанный в Квебеке в рамках тура по диску "The Wake".



Трек-лист:



01. Post Society



02. Psychic Vacuum



03. Obsolete Beings



04. The Prow



05. Iconspiracy



06. Into My Hypercube



07. The End Of Dormancy



08. Overreaction



09. Always Moving



10. Fall



11. The Lost Machine



12. Astronomy Domine



13. Voivod



Он будет доступен в следующих вариантах:



* Black vinyl: Unlimited

* Sky Blue vinyl: 100x copies via CM Webshop Europe

* Transparent Magenta vinyl: 200x copies via CM Distro Europe

* Creamy White vinyl: 200x copies via Nuclear Blast

* Deep Blood Red vinyl: 200x copies via Band

* Neon Green vinyl: 200x copies via Band



Видео на “Overreaction" доступно ниже.







