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Барабанщик VOIVOD: «Я боюсь ИИ»



Michel "Away" Langevin в недавней беседе обсудил потенциальные риски и проблемы, связанные с широким распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ).



«Я всегда буду стараться использовать технологии как можно больше, в том числе для своих визуальных образов и всего остального. AI-видео — я завидую, потому что мне бы потребовалось три тысячи лет, чтобы сделать это кадр за кадром. Но больше всего я боюсь, что ИИ будет управлять высокотехнологичным оружием, это мой самый большой страх. Забавно, что в 1970-е годы, будучи ребёнком, я смотрел фильм "Колосс" (Colossus[: The Forbin Project]) именно об этом — о гигантском суперкомпьютере в США, объединившемся с гигантским суперкомпьютером в России. Они берут под контроль ядерное оружие и порабощают человечество».







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