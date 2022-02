сегодня



Новое видео VOIVOD



"Sleeves Off", новое видео группы VOIVOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Synchro Anarchy", выходящего 11 февраля на Century Media Records.



Трек-лист:



01. Paranormalium



02. Synchro Anarchy



03. Planet Eaters



04. Mind Clock



05. Sleeves Off



06. Holographic Thinking



07. The World Today



08. Quest For Nothing



09. Memory Failure http://www.voivod.com







