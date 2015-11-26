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Voivod

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Новое видео VOIVOD



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"Sleeves Off", новое видео группы VOIVOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Synchro Anarchy", выходящего 11 февраля на Century Media Records.

Трек-лист:

01. Paranormalium

02. Synchro Anarchy

03. Planet Eaters

04. Mind Clock

05. Sleeves Off

06. Holographic Thinking

07. The World Today

08. Quest For Nothing

09. Memory Failure



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