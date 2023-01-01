Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 29
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 12
*DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших учас... 11
*Новое видео KK's PRIEST 11
*Вокалист SATYRICON присоединился на сцене к PANTERA 10
*ANNIHILATOR завершили работу над альбомом 9
*Умер бывший барабанщик MEGADETH 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 29
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 12
[= ||| все новости группы



*

Voivod

*



2 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении в составе Jason'a Newsted'a

15 июн 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

30 май 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOIVOD

19 май 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

17 май 2023 : 		 JASON NEWSTED присоединился на сцене к VOIVOD

15 апр 2023 : 		 Юбилейный альбом VOIVOD выйдет летом

13 мар 2023 : 		 VOIVOD получили награду JUNO

27 фев 2023 : 		 Вокалист VOIVOD не смог вспомнить текст первой песни

29 дек 2022 : 		 Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии

3 ноя 2022 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении гранжа

20 окт 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 сен 2022 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью

20 июн 2022 : 		 VOIVOD ввели в Metal Hall Of Fame

19 июн 2022 : 		 Рассказ об издании бокс-сета VOIVOD

11 июн 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

11 фев 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

26 янв 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 янв 2022 : 		 Новая песня VOIVOD

10 дек 2021 : 		 Новое видео VOIVOD

2 дек 2021 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет зимой

26 окт 2021 : 		 VOIVOD завершили запись

23 июл 2021 : 		 VOIVOD начнут запись летом

6 июл 2021 : 		 VOIVOD собирают деньги на фильм

31 май 2021 : 		 Гитарист VOIVOD надеется, что на новом альбоме будет немного трэша

27 апр 2021 : 		 VOIVOD целиком исполнят "Nothingface"

6 мар 2021 : 		 KESHA в футболке VOIVOD: «Животные, я люблю вас»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик VOIVOD — о появлении в составе Jason'a Newsted'a



zoom
В рамках недавнего разговора с The Metal Voice барабанщик VOIVOD Michel "Away" Langevin рассказал, как Jason Newsted оказался в составе команды:

«Случилось так, что через год после распада группы (примерно в 2000 году) мы с Piggy обеспокоились и спросили у Snake'a, не хочет ли он снова присоединиться к группе. Мы решили позвонить Jason'у (Newsted'у), ведь мы записали с ним много вещей в прошлом, и он сразу же обрадовался и присоединился к группе. Забавно, но когда я позвонил ему, чтобы попросить быть приглашённым басистом на альбоме (как планировалось изначально), он сказал: "Откуда ты знаешь, что я только что ушёл из Metallica?" Но это было просто очень странное совпадение. Мы также рассматриваем возможность переиздания одноимённого альбома VOIVOD с Jason'ом Newsted'ом 2003 года, мы приобрели права, но я предполагаю, что мы прибережём переиздание этого альбома на следующий год!»

VOIVOD To Re-Release 2003 Album Featuring Former METALLICA Bassist JASON NEWSTED -




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 145

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом