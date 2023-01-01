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Барабанщик VOIVOD — о появлении в составе Jason'a Newsted'a



В рамках недавнего разговора с The Metal Voice барабанщик VOIVOD Michel "Away" Langevin рассказал, как Jason Newsted оказался в составе команды:



«Случилось так, что через год после распада группы (примерно в 2000 году) мы с Piggy обеспокоились и спросили у Snake'a, не хочет ли он снова присоединиться к группе. Мы решили позвонить Jason'у (Newsted'у), ведь мы записали с ним много вещей в прошлом, и он сразу же обрадовался и присоединился к группе. Забавно, но когда я позвонил ему, чтобы попросить быть приглашённым басистом на альбоме (как планировалось изначально), он сказал: "Откуда ты знаешь, что я только что ушёл из Metallica?" Но это было просто очень странное совпадение. Мы также рассматриваем возможность переиздания одноимённого альбома VOIVOD с Jason'ом Newsted'ом 2003 года, мы приобрели права, но я предполагаю, что мы прибережём переиздание этого альбома на следующий год!»







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