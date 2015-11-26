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VOIVOD завершили запись



Гитарист VOIVOD Daniel "Chewy" Mongrain опубликовал на Facebook несколько фотографий и сообщил, что новый альбом группы готов и отправлен на мастеринг в Maor Appelbaum Mastering!







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