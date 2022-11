сегодня



Барабанщик VOIVOD — о появлении гранжа



Michel Langevin в рамках недавней беседы затронул тему появления гранжа и влияния на рок-сцену:



«Когда мы гастролировали с FAITH NO MORE и SOUNDGARDEN в 1990 году по Северной Америке, мы уже чувствовали, как меняется ветер, когда новый альтернативный рок становился всё более и более популярным. Даже поведение аудитории было другим: это уже не мош-пит — всё было похоже на большую волну. Так что мы чувствовали, что что-то приближается, что, я думаю, повлияло на нас при сочинении "Angel Rat" — более альтернативного металлического альбома. Но когда NIRVANA выпустила "Nevermind", я полагаю, что тяжёлые металлические группы, скорее всего, почувствовали себя так же, как все группы 1960-х, когда появились THE BEATLES. Мы подумали: "Окей, это и правда что-то свежее". Новое десятилетие, новое поколение. И оно взяло всё штурмом. Но мы это приняли. Я на самом деле люблю группу NIRVANA, музыку и всё остальное.



Так что я считаю, ято движение гранж — это определённо то, чего не было очень давно... NIRVANA выпустила "Nevermind" в 91-м году, и это было началом новой эры».







