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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
*CORONER начнут запись зимой 18
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Voivod

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Барабанщик VOIVOD — о появлении гранжа



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Michel Langevin в рамках недавней беседы затронул тему появления гранжа и влияния на рок-сцену:

«Когда мы гастролировали с FAITH NO MORE и SOUNDGARDEN в 1990 году по Северной Америке, мы уже чувствовали, как меняется ветер, когда новый альтернативный рок становился всё более и более популярным. Даже поведение аудитории было другим: это уже не мош-пит — всё было похоже на большую волну. Так что мы чувствовали, что что-то приближается, что, я думаю, повлияло на нас при сочинении "Angel Rat" — более альтернативного металлического альбома. Но когда NIRVANA выпустила "Nevermind", я полагаю, что тяжёлые металлические группы, скорее всего, почувствовали себя так же, как все группы 1960-х, когда появились THE BEATLES. Мы подумали: "Окей, это и правда что-то свежее". Новое десятилетие, новое поколение. И оно взяло всё штурмом. Но мы это приняли. Я на самом деле люблю группу NIRVANA, музыку и всё остальное.

Так что я считаю, ято движение гранж — это определённо то, чего не было очень давно... NIRVANA выпустила "Nevermind" в 91-м году, и это было началом новой эры».




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