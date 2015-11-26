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Voivod

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11 июл 2018 : 		 Детали нового альбома VOIVOD

30 июн 2018 : 		 VOIVOD исполнили новую песню

11 июн 2018 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет осенью

3 апр 2018 : 		 VOIVOD завершили запись

7 ноя 2017 : 		 VOIVOD приступили к записи
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Гитарист VOIVOD надеется, что на новом альбоме будет немного трэша



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Гитарист VOIVOD Daniel "Chewy" Mongrain в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«Мы всё ещё находимся в процессе сочинения. Всё замедлилось с тех пор, как нам пришлось заново разучивать все альбомы [для живых выступлений]. Так что мы всё ещё обмениваемся файлами и пытаемся наверстать упущенное, уделяя этому больше времени. Мы надеемся пойти в студию и начать запись этой осенью, но пока трудно сказать. Я думаю, ситуация улучшится, и, возможно, у нас появится возможность чаще встречаться и джемовать вместе; обычно именно там происходит волшебство. Но мы научились работать и в этом режиме. И это здорово, потому что я получил кучу треков от [барабанщика] Away, который программирует барабаны в Logic на своём компьютере, и они звучали точно так же, как он играет. Я был очень впечатлён, потому что иногда, когда вы используете компьютер, всё звучит как квадрат. Но тут всё было идеально. Так что заниматься этим на самом деле увлекательно. Это совершенно новый метод. И думаю, если мы отнесёмся ко всему творчески, это принесёт разные идеи»

Что касается музыкального направления нового материала VOIVOD Mongrain добавил:

«[Сейчас] трудно сказать, но лично я чувствую, что хочу [привнести] немного больше трэшевых элементов и немного грязи, так сказать, в звучание. Сложная структура всегда была частью моего влияния в сочинении песен — я не знаю, в чём моя проблема, но она присутствует, так что я не беспокоюсь об этой стороне. Но, может быть, стоит сделать его немного менее отполированным и более рок-н-ролльным, как-то так».

DANIEL





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