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Voivod

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6 мар 2021 : 		 KESHA в футболке VOIVOD: «Животные, я люблю вас»

24 янв 2021 : 		 Вокалист VOIVOD: «Это был сложный год»

11 дек 2020 : 		 Никакого нового альбома VOIVOD до конца 2021 года

2 дек 2020 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Сейчас самое время выпустить концертный релиз»

30 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз VOIVOD выйдет осенью

13 июл 2020 : 		 VOIVOD планируют онлайн шоу

22 май 2020 : 		 Новое видео VOIVOD

24 апр 2020 : 		 ERIC FORREST о нереализованном альбоме VOIVOD

20 апр 2020 : 		 У гитариста VOIVOD есть идеи для альбома

15 апр 2020 : 		 VOIVOD работают над новым диском

13 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VOIVOD

28 дек 2019 : 		 Вокалист VOIVOD о получении JUNO AWARD

7 июл 2019 : 		 VOIVOD выступили с брасс-квинтетом на MONTREAL INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

28 июн 2019 : 		 VOIVOD выступят на международном джазовом фестивале

14 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

6 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

21 июл 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

11 июл 2018 : 		 Детали нового альбома VOIVOD

30 июн 2018 : 		 VOIVOD исполнили новую песню

11 июн 2018 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет осенью

3 апр 2018 : 		 VOIVOD завершили запись

7 ноя 2017 : 		 VOIVOD приступили к записи

5 окт 2017 : 		 Видео с выступления VOIVOD

12 сен 2017 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью
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|||| сегодня

KESHA в футболке VOIVOD: «Животные, я люблю вас»



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Поп-звезда KESHA в футболке VOIVOD поблагодарила всех за поздравления с 34-м днём рождения и подписала видео:

«Животные, я люблю вас, спасибо вам большое за все поздравления с днём рождения!! Скучаю по вам ☯️👻🦑» (с) Facebook

Pop Star KESHA Rocks VOIVOD T-Shirt While Thanking Fans For 34th Birthday Wishes




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Snower


6 мар 2021, 12:31		И даже сиськи не показала? Вот жадина...)

skycancer


6 мар 2021, 12:52		Новость, которую мы заслужили.

Lord Iscariah


6 мар 2021, 12:58		Кто это курва? Впервые вижу и слышу

Санчез


6 мар 2021, 13:34		че за нн

R0ck_N_R0lla


6 мар 2021, 13:57		сыыыысли ноунейм? я еще в детстве мультик про нее смотрел

Tomahawk


6 мар 2021, 14:33		Сочная шкурка

olly71


6 мар 2021, 14:59		Вот же овца ...........


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