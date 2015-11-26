сегодня



KESHA в футболке VOIVOD : «Животные, я люблю вас»



Поп-звезда KESHA в футболке VOIVOD поблагодарила всех за поздравления с 34-м днём рождения и подписала видео:



«Животные, я люблю вас, спасибо вам большое за все поздравления с днём рождения!! Скучаю по вам ☯️👻🦑» (с) Facebook











+4 -5



( 7 ) просмотров: 1205

