7 янв 2022



Новая песня VOIVOD



"Paranormalium", новая песня группы VOIVOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Synchro Anarchy", выход которого запланирован на 11 февраля на Century Media Records.



Трек-лист:



01. Paranormalium



02. Synchro Anarchy



03. Planet Eaters



04. Mind Clock



05. Sleeves Off



06. Holographic Thinking



07. The World Today



08. Quest For Nothing



09. Memory Failure



















