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Voivod

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6 июл 2021 : 		 VOIVOD собирают деньги на фильм

31 май 2021 : 		 Гитарист VOIVOD надеется, что на новом альбоме будет немного трэша

27 апр 2021 : 		 VOIVOD целиком исполнят "Nothingface"

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11 дек 2020 : 		 Никакого нового альбома VOIVOD до конца 2021 года

2 дек 2020 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Сейчас самое время выпустить концертный релиз»

30 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

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13 июл 2020 : 		 VOIVOD планируют онлайн шоу

22 май 2020 : 		 Новое видео VOIVOD

24 апр 2020 : 		 ERIC FORREST о нереализованном альбоме VOIVOD

20 апр 2020 : 		 У гитариста VOIVOD есть идеи для альбома

15 апр 2020 : 		 VOIVOD работают над новым диском

13 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VOIVOD

28 дек 2019 : 		 Вокалист VOIVOD о получении JUNO AWARD

7 июл 2019 : 		 VOIVOD выступили с брасс-квинтетом на MONTREAL INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

28 июн 2019 : 		 VOIVOD выступят на международном джазовом фестивале

14 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

6 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

21 июл 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

11 июл 2018 : 		 Детали нового альбома VOIVOD

30 июн 2018 : 		 VOIVOD исполнили новую песню

11 июн 2018 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет осенью
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VOIVOD начнут запись летом



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VOIVOD собираются до конца месяца оказаться в студии RadicArt вместе с продюсером Francis'ом Perron'ом и приступить к записи нового материала, выход которого предварительно намечен на 2022 год на Century Media Records.

VOIVOD To Begin Recording New Album This Month



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Тарас.Васильев


23 июл 2021, 14:13		Если в духе пластинки 2018 г., то непременно-с ожидаем-с.


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