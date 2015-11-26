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VOIVOD начнут запись летом



VOIVOD собираются до конца месяца оказаться в студии RadicArt вместе с продюсером Francis'ом Perron'ом и приступить к записи нового материала, выход которого предварительно намечен на 2022 год на Century Media Records.







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