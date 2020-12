сегодня



Барабанщик VOIVOD : «Сейчас самое время выпустить концертный релиз»



В рамках недавнего интервью с Bandbond барабанщик VOIVOD Michel "Away" Langevin рассказал о том, почему сейчас самое время выпустить новый концертный релиз:



«Что касается альбома "The Wake", мы много гастролировали, и у нас было много планов, отложенных в сторону. Теперь, когда мы вроде как застряли дома, этот год был хорошим вариантом, чтобы наверстать упущенное. У нас были концерты, записанные в прошлом году, когда мы играли на фестивалях здесь, в провинции Квебек, поэтому в июле мы выпустили EP с выступлением на Montréal Jazz Fest. А затем, в ноябре, мы выпускаем полномасштабное шоу с Summer Fest в Квебеке. Так что у нас было время всё свести и провести нормальный мастеринг. У меня было время заняться искусством. Этим летом мы также воспользовались возможностью поработать над фильмом о VOIVOD. Мы сняли пару клипов. И мы также вроде как синхронизировались с Logic Pro онлайн, с помощью которого мы можем создать новый альбом. Так что мы стараемся быть как можно более занятыми. Кроме того, мы сделали то онлайн-шоу, которое прошло и правда хорошо, так что мы думаем о том, чтобы, возможно, в будущем будем делать что-то подобное, исполняя конкретные альбомы. На самом деле в этом году у нас было запланировано мировое турне, которое было перенесено на следующий год, но кто знает? Так что мы пытаемся справиться с ситуацией. Это идеальное время для выпуска концертного альбома перед праздниками. И тогда мы посмотрим в следующем году и подумаем о [новом] студийном альбоме».



Релиз "Lost Machine - Live" состоялся 27 ноября на Century Media Records. Он доступен в следующих вариантах:



* Black vinyl: Unlimited

* Sky Blue vinyl: 100x copies via CM Webshop Europe

* Transparent Magenta vinyl: 200x copies via CM Distro Europe

* Creamy White vinyl: 200x copies via Nuclear Blast

* Deep Blood Red vinyl: 200x copies via Band

* Neon Green vinyl: 200x copies via Band



Трек-лист:



01. Post Society



02. Psychic Vacuum



03. Obsolete Beings



04. The Prow



05. Iconspiracy



06. Into My Hypercube



07. The End Of Dormancy



08. Overreaction



09. Always Moving



10. Fall



11. The Lost Machine



12. Astronomy Domine



13. Voivod







+0 -0



просмотров: 147