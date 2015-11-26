Барабанщик VOIVOD: «Сейчас самое время выпустить концертный релиз»
В рамках недавнего интервью с Bandbond барабанщик VOIVOD Michel "Away" Langevin рассказал о том, почему сейчас самое время выпустить новый концертный релиз:
«Что касается альбома "The Wake", мы много гастролировали, и у нас было много планов, отложенных в сторону. Теперь, когда мы вроде как застряли дома, этот год был хорошим вариантом, чтобы наверстать упущенное. У нас были концерты, записанные в прошлом году, когда мы играли на фестивалях здесь, в провинции Квебек, поэтому в июле мы выпустили EP с выступлением на Montréal Jazz Fest. А затем, в ноябре, мы выпускаем полномасштабное шоу с Summer Fest в Квебеке. Так что у нас было время всё свести и провести нормальный мастеринг. У меня было время заняться искусством. Этим летом мы также воспользовались возможностью поработать над фильмом о VOIVOD. Мы сняли пару клипов. И мы также вроде как синхронизировались с Logic Pro онлайн, с помощью которого мы можем создать новый альбом. Так что мы стараемся быть как можно более занятыми. Кроме того, мы сделали то онлайн-шоу, которое прошло и правда хорошо, так что мы думаем о том, чтобы, возможно, в будущем будем делать что-то подобное, исполняя конкретные альбомы. На самом деле в этом году у нас было запланировано мировое турне, которое было перенесено на следующий год, но кто знает? Так что мы пытаемся справиться с ситуацией. Это идеальное время для выпуска концертного альбома перед праздниками. И тогда мы посмотрим в следующем году и подумаем о [новом] студийном альбоме».
Релиз "Lost Machine - Live" состоялся 27 ноября на Century Media Records. Он доступен в следующих вариантах:
* Black vinyl: Unlimited
* Sky Blue vinyl: 100x copies via CM Webshop Europe
* Transparent Magenta vinyl: 200x copies via CM Distro Europe
* Creamy White vinyl: 200x copies via Nuclear Blast
* Deep Blood Red vinyl: 200x copies via Band
* Neon Green vinyl: 200x copies via Band
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