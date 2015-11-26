Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 87
*METALLICA почти месяц занята сочинением 51
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 41
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 36
[= ||| все новости группы



*

Voivod

*



2 дек 2020 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Сейчас самое время выпустить концертный релиз»

30 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз VOIVOD выйдет осенью

13 июл 2020 : 		 VOIVOD планируют онлайн шоу

22 май 2020 : 		 Новое видео VOIVOD

24 апр 2020 : 		 ERIC FORREST о нереализованном альбоме VOIVOD

20 апр 2020 : 		 У гитариста VOIVOD есть идеи для альбома

15 апр 2020 : 		 VOIVOD работают над новым диском

13 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VOIVOD

28 дек 2019 : 		 Вокалист VOIVOD о получении JUNO AWARD

7 июл 2019 : 		 VOIVOD выступили с брасс-квинтетом на MONTREAL INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

28 июн 2019 : 		 VOIVOD выступят на международном джазовом фестивале

14 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

6 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

21 июл 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

11 июл 2018 : 		 Детали нового альбома VOIVOD

30 июн 2018 : 		 VOIVOD исполнили новую песню

11 июн 2018 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет осенью

3 апр 2018 : 		 VOIVOD завершили запись

7 ноя 2017 : 		 VOIVOD приступили к записи

5 окт 2017 : 		 Видео с выступления VOIVOD

12 сен 2017 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью

27 июн 2017 : 		 Барабанщик VOIVOD о новом материале

7 май 2017 : 		 Переиздания VOIVOD выйдут на виниле в мае

29 апр 2017 : 		 VOIVOD запишут новый альбом в августе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик VOIVOD: «Сейчас самое время выпустить концертный релиз»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью с Bandbond барабанщик VOIVOD Michel "Away" Langevin рассказал о том, почему сейчас самое время выпустить новый концертный релиз:

«Что касается альбома "The Wake", мы много гастролировали, и у нас было много планов, отложенных в сторону. Теперь, когда мы вроде как застряли дома, этот год был хорошим вариантом, чтобы наверстать упущенное. У нас были концерты, записанные в прошлом году, когда мы играли на фестивалях здесь, в провинции Квебек, поэтому в июле мы выпустили EP с выступлением на Montréal Jazz Fest. А затем, в ноябре, мы выпускаем полномасштабное шоу с Summer Fest в Квебеке. Так что у нас было время всё свести и провести нормальный мастеринг. У меня было время заняться искусством. Этим летом мы также воспользовались возможностью поработать над фильмом о VOIVOD. Мы сняли пару клипов. И мы также вроде как синхронизировались с Logic Pro онлайн, с помощью которого мы можем создать новый альбом. Так что мы стараемся быть как можно более занятыми. Кроме того, мы сделали то онлайн-шоу, которое прошло и правда хорошо, так что мы думаем о том, чтобы, возможно, в будущем будем делать что-то подобное, исполняя конкретные альбомы. На самом деле в этом году у нас было запланировано мировое турне, которое было перенесено на следующий год, но кто знает? Так что мы пытаемся справиться с ситуацией. Это идеальное время для выпуска концертного альбома перед праздниками. И тогда мы посмотрим в следующем году и подумаем о [новом] студийном альбоме».

Релиз "Lost Machine - Live" состоялся 27 ноября на Century Media Records. Он доступен в следующих вариантах:

* Black vinyl: Unlimited
* Sky Blue vinyl: 100x copies via CM Webshop Europe
* Transparent Magenta vinyl: 200x copies via CM Distro Europe
* Creamy White vinyl: 200x copies via Nuclear Blast
* Deep Blood Red vinyl: 200x copies via Band
* Neon Green vinyl: 200x copies via Band

Трек-лист:

01. Post Society

02. Psychic Vacuum

03. Obsolete Beings

04. The Prow

05. Iconspiracy

06. Into My Hypercube

07. The End Of Dormancy

08. Overreaction

09. Always Moving

10. Fall

11. The Lost Machine

12. Astronomy Domine

13. Voivod




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 147

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом