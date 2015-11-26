Новое видео VOIVOD

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Voivod

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"Synchro Anarchy", новое видео группы VOIVOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Synchro Anarchy", выходящего 11 февраля на Century Media Records.

Трек-лист:

01. Paranormalium

02. Synchro Anarchy

03. Planet Eaters

04. Mind Clock

05. Sleeves Off

06. Holographic Thinking

07. The World Today

08. Quest For Nothing

09. Memory Failure

VOIVOD Releases Music Video For Title Track Of Upcoming Album 'Synchro Anarchy'











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orthodox


26 янв 2022, 21:44		Неожиданно крутой альбом намечается, надо брать.


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