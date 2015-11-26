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Никакого нового альбома VOIVOD до конца 2021 года



В рамках беседы с Metal Pilgrim барабанщик VOIVOD Michel "Away" Langevin рассказал о том, как идут дела в отношении нового материала:



«К счастью в начале этого года, в январе-феврале, мы провели несколько сессий и записали ряд импровизаций новых тем. Так что мы работали на основе этого материала весь год. Сейчас вопрос в том, когда Snake сможет оказаться в студии и мы сможем начать джемовать и превратить это в материал VOIVOD. Но я искренне сомневаюсь, что всё выйдет до конца 2021-го или даже до начала 2022-го. Второе более реалистично. Особенно если учесть затею со стримами альбомов. Нам нужно разучить "Nothingface", "Dimension Hatröss" или "The Outer Limits" — это до фига работы и репетиций.



Так что процесс сочинения явно замедлился. Но, к счастью,мы научились использовать Pro Logic и расшарили Dropbox, так что благодаря новым технологиям можем сочинять на удалёнке!»













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