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Voivod

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11 дек 2020 : 		 Никакого нового альбома VOIVOD до конца 2021 года

2 дек 2020 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Сейчас самое время выпустить концертный релиз»

30 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз VOIVOD выйдет осенью

13 июл 2020 : 		 VOIVOD планируют онлайн шоу

22 май 2020 : 		 Новое видео VOIVOD

24 апр 2020 : 		 ERIC FORREST о нереализованном альбоме VOIVOD

20 апр 2020 : 		 У гитариста VOIVOD есть идеи для альбома

15 апр 2020 : 		 VOIVOD работают над новым диском

13 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VOIVOD

28 дек 2019 : 		 Вокалист VOIVOD о получении JUNO AWARD

7 июл 2019 : 		 VOIVOD выступили с брасс-квинтетом на MONTREAL INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

28 июн 2019 : 		 VOIVOD выступят на международном джазовом фестивале

14 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

6 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

21 июл 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

11 июл 2018 : 		 Детали нового альбома VOIVOD

30 июн 2018 : 		 VOIVOD исполнили новую песню

11 июн 2018 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет осенью

3 апр 2018 : 		 VOIVOD завершили запись

7 ноя 2017 : 		 VOIVOD приступили к записи

5 окт 2017 : 		 Видео с выступления VOIVOD

12 сен 2017 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью

27 июн 2017 : 		 Барабанщик VOIVOD о новом материале

7 май 2017 : 		 Переиздания VOIVOD выйдут на виниле в мае
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|||| сегодня

Никакого нового альбома VOIVOD до конца 2021 года



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В рамках беседы с Metal Pilgrim барабанщик VOIVOD Michel "Away" Langevin рассказал о том, как идут дела в отношении нового материала:

«К счастью в начале этого года, в январе-феврале, мы провели несколько сессий и записали ряд импровизаций новых тем. Так что мы работали на основе этого материала весь год. Сейчас вопрос в том, когда Snake сможет оказаться в студии и мы сможем начать джемовать и превратить это в материал VOIVOD. Но я искренне сомневаюсь, что всё выйдет до конца 2021-го или даже до начала 2022-го. Второе более реалистично. Особенно если учесть затею со стримами альбомов. Нам нужно разучить "Nothingface", "Dimension Hatröss" или "The Outer Limits" — это до фига работы и репетиций.

Так что процесс сочинения явно замедлился. Но, к счастью,мы научились использовать Pro Logic и расшарили Dropbox, так что благодаря новым технологиям можем сочинять на удалёнке!»

VOIVOD: No New Studio Album Before Late 2021 Or Early 2022





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