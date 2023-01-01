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Voivod

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30 май 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOIVOD

19 май 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

17 май 2023 : 		 JASON NEWSTED присоединился на сцене к VOIVOD

15 апр 2023 : 		 Юбилейный альбом VOIVOD выйдет летом

13 мар 2023 : 		 VOIVOD получили награду JUNO

27 фев 2023 : 		 Вокалист VOIVOD не смог вспомнить текст первой песни

29 дек 2022 : 		 Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии

3 ноя 2022 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении гранжа

20 окт 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 сен 2022 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью

20 июн 2022 : 		 VOIVOD ввели в Metal Hall Of Fame

19 июн 2022 : 		 Рассказ об издании бокс-сета VOIVOD

11 июн 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

11 фев 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

26 янв 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 янв 2022 : 		 Новая песня VOIVOD

10 дек 2021 : 		 Новое видео VOIVOD

2 дек 2021 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет зимой

26 окт 2021 : 		 VOIVOD завершили запись

23 июл 2021 : 		 VOIVOD начнут запись летом

6 июл 2021 : 		 VOIVOD собирают деньги на фильм

31 май 2021 : 		 Гитарист VOIVOD надеется, что на новом альбоме будет немного трэша

27 апр 2021 : 		 VOIVOD целиком исполнят "Nothingface"

6 мар 2021 : 		 KESHA в футболке VOIVOD: «Животные, я люблю вас»

24 янв 2021 : 		 Вокалист VOIVOD: «Это был сложный год»

11 дек 2020 : 		 Никакого нового альбома VOIVOD до конца 2021 года
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Профессиональное видео полного выступления VOIVOD



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Профессиональное видео полного выступления VOIVOD, состоявшегося в рамках Rock Hard Festival 2023:

"Killing Technology"
"Obsolete Beings"
"Macrosolutions to Megaproblems"
"Rise"
"Rebel Robot"
"Thrashing Rage!"
"Holographic Thinking"
"Sleeves Off"
"Voivod"

VOIVOD Live At Rock Hard Festival 2023; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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