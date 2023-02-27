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Вокалист VOIVOD не смог вспомнить текст первой песни



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Вокалист VOIVOD Denis "Snake" Bélanger в рамках недавнего интервью Agoraphobic News рассказал о том, что группа работает над альбомом "Morgöth Tales", в который войдут перезаписанные версии старых песен:

«Это было очень весёлое занятие. Это было похоже на капсулу времени, возвращение в прошлое, чтобы вспомнить об этих старых песнях, особенно о той, что была первой композицией, которую мы когда-либо записывали ["Condemned To The Gallows"]; это было для "Metal Massacre V" [1984] на Metal Blade Records ещё в те времена, до нашего первого альбома. И самое забавное, что в самом сборнике не было никаких текстов песен. В нём были мы и многие другие группы. И по тому, как он был записан, было очень трудно понять текст песни; я не мог вспомнить, что я пою. Поэтому мы искали везде в Интернете, вдруг у кого-то она есть или что-то ещё. Но её нигде не было. И тогда я подумал: "Может быть, у мамы она лежит где-нибудь на чердаке". И тогда я позвонил сестре: "Можешь посмотреть у мамы? Может, она его куда-нибудь положила?" Она сходила, и моя мама рассказала — у мамы всё по полочкам. И она сказала: "Да, у меня есть. Файл номер шесть. А потом она достала единственную в мире копию текста этой песни". И мы такие: "Ур-р-ра!" Потому что музыка для песни уже была записана. И мы ломали голову, что ж нам дальше делать-то...»

Возвращаясь к предстоящему юбилейному, 40-му альбому, Snake сказал, что в него войдут песни «не из каждого альбома, но в основном период с "Rrrööööaaarrr", "Killing Technology", "Dimension Hatröss", "Nothingface"; мы вернёмся к одной песне из каждого альбома. И всё это в хронологическом порядке. Так что это очень забавно. Забавно было заниматься этой работой».

По словам вокалиста, пластинка, которая «должна выйти примерно в июле», будет содержать «около 10 или 12 песен», включая "Thrashing Rage" и "Killing Technology". Он добавил:

«Это было похоже — как я уже сказал — на капсулу времени, возвращение в прошлое. И я пытаюсь петь эти песни как раньше. Это было очень весело!»




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27 фев 2023
WahrandPhain
"Можешь посмотреть у мамы? Может, она его куда-нибудь положила?" Она сходила, и моя мама рассказала — у мамы всё по полочкам. И она сказала: "Да, у меня есть. Файл номер шесть. А потом она достала единственную в мире копию текста этой песни". И мы такие: "Ур-р-ра!"

блииин, какая милая и душевная история, полюбил их еще больше)

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