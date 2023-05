сегодня



Фрагмент нового релиза VOIVOD



VOIVOD отметят 40-летие творческой деятельности выпуском специального альбома "Morgöth Tales", который будет доступен с 21 июля на Century Media Records.



Трек-лист:



01. Condemned To The Gallows (2023 Version) [originally on "Metal Massacre V" compilation, 1984]

02. Thrashing Rage (2023 Version) [originally on "Rrröööaaarrr", 1986]

03. Killing Technology (2023 Version) [originally on "Killing Technology", 1987]

04. Macrosolutions To Megaproblems (2023 Version) [originally on "Dimension Hatröss", 1988]

05. Pre-Ignition (2023 Version) [originally on "Nothingface", 1989]

06. Nuage Fractal (2023 Version) [originally on "Angel Rat", 1991]

07. Fix My Heart (2023 Version) [originally on "The Outer Limits", 1993]

08. Rise (2023 Version, feat. Eric Forrest) [originally on "Phobos", 1997]

09. Rebel Robot (2023 Version, feat. Jason Newsted) [originally on "Voivod", 2003]

10. Morgöth Tales [New Song]



Видео с текстом к "Nuage Fractal (2023 Version)" доступно ниже.







