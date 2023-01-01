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Voivod

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10 дек 2021 : 		 Новое видео VOIVOD

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24 янв 2021 : 		 Вокалист VOIVOD: «Это был сложный год»

11 дек 2020 : 		 Никакого нового альбома VOIVOD до конца 2021 года

2 дек 2020 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Сейчас самое время выпустить концертный релиз»
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Фрагмент нового релиза VOIVOD



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VOIVOD отметят 40-летие творческой деятельности выпуском специального альбома "Morgöth Tales", который будет доступен с 21 июля на Century Media Records.

Трек-лист:

01. Condemned To The Gallows (2023 Version) [originally on "Metal Massacre V" compilation, 1984]
02. Thrashing Rage (2023 Version) [originally on "Rrröööaaarrr", 1986]
03. Killing Technology (2023 Version) [originally on "Killing Technology", 1987]
04. Macrosolutions To Megaproblems (2023 Version) [originally on "Dimension Hatröss", 1988]
05. Pre-Ignition (2023 Version) [originally on "Nothingface", 1989]
06. Nuage Fractal (2023 Version) [originally on "Angel Rat", 1991]
07. Fix My Heart (2023 Version) [originally on "The Outer Limits", 1993]
08. Rise (2023 Version, feat. Eric Forrest) [originally on "Phobos", 1997]
09. Rebel Robot (2023 Version, feat. Jason Newsted) [originally on "Voivod", 2003]
10. Morgöth Tales [New Song]

Видео с текстом к "Nuage Fractal (2023 Version)" доступно ниже.




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