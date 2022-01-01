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Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии



Denis "Snake" Bélanger в рамках недавней беседы поговорил о том, что музыкальная индустрия загибается, ведь покупатели больше ценят доступ, чем личное владение продуктом:



«Индустрия сильно изменилась — это точно. Я буду не единственным, кто скажет, что стриминг — это то, с чем нам всё ещё приходится бороться, с ситуацией со стримингом для артистов. Но вы не можете остановить ветер рукой; если он дует, то он дует, и вы должны следовать этому пути и извлекать из него максимальную пользу. Есть разные стратегии, которые использовали группы. Если она вам подходит... Всё зависит от того, насколько вы в курсе... Звукозаписывающая компания делает для вас хорошие предложения. Вы стараетесь работать со звукозаписывающей компанией, чтобы выдать лучший продукт для вашего круга поклонников. Это то, что лейбл должен понять. Они должны понимать VOIVOD и понимать, что это за продукт для фанатов. И виниловая тема — это ещё один аспект. Винил вернулся после стольких лет. Он движется. Иногда это связано с модой. Но иногда все хорошие штуки возвращаются. Вы говорите: "Эй, чувак, мне нравится потоковое вещание. Это очень эффективно. Но пластинка есть пластинка". Это другой способ слушать музыку, и это совершенно иное, это другой опыт. Так что всё развивается, и вам нужно следить за тем, что приходит и уходит, и, по сути, использовать ситуацию наилучшим образом».







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