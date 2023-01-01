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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Voivod

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13 мар 2023 : 		 VOIVOD получили награду JUNO

27 фев 2023 : 		 Вокалист VOIVOD не смог вспомнить текст первой песни

29 дек 2022 : 		 Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии

3 ноя 2022 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении гранжа

20 окт 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 сен 2022 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью

20 июн 2022 : 		 VOIVOD ввели в Metal Hall Of Fame

19 июн 2022 : 		 Рассказ об издании бокс-сета VOIVOD

11 июн 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

11 фев 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

26 янв 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 янв 2022 : 		 Новая песня VOIVOD

10 дек 2021 : 		 Новое видео VOIVOD

2 дек 2021 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет зимой

26 окт 2021 : 		 VOIVOD завершили запись

23 июл 2021 : 		 VOIVOD начнут запись летом

6 июл 2021 : 		 VOIVOD собирают деньги на фильм

31 май 2021 : 		 Гитарист VOIVOD надеется, что на новом альбоме будет немного трэша

27 апр 2021 : 		 VOIVOD целиком исполнят "Nothingface"

6 мар 2021 : 		 KESHA в футболке VOIVOD: «Животные, я люблю вас»

24 янв 2021 : 		 Вокалист VOIVOD: «Это был сложный год»

11 дек 2020 : 		 Никакого нового альбома VOIVOD до конца 2021 года

2 дек 2020 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Сейчас самое время выпустить концертный релиз»

30 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD VOIVOD

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз VOIVOD выйдет осенью
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VOIVOD получили награду JUNO



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VOIVOD стали победителями в номинации "Metal/Hard Music Album Of The Year" канадской премии JUNO (местный аналог Грэмми). За нее боролись:

* "Psychic Jailbreak" - CANCER BATS (New Damage/The Orchard)
* "Merciless Destruction" - GET THE SHOT (New Damage/The Orchard)
* "Paid In Full" - SKULL FIST (Atomic Fire/Fontana North/Warner)
* "Synchro Anarchy" - VOIVOD (Century Media/Sony)
* "Thought Form Descent" - WAKE (Metal Blade/Sony)






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