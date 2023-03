сегодня



VOIVOD получили награду JUNO



VOIVOD стали победителями в номинации "Metal/Hard Music Album Of The Year" канадской премии JUNO (местный аналог Грэмми). За нее боролись:



* "Psychic Jailbreak" - CANCER BATS (New Damage/The Orchard)

* "Merciless Destruction" - GET THE SHOT (New Damage/The Orchard)

* "Paid In Full" - SKULL FIST (Atomic Fire/Fontana North/Warner)

* "Synchro Anarchy" - VOIVOD (Century Media/Sony)

* "Thought Form Descent" - WAKE (Metal Blade/Sony)











+2 -0



просмотров: 375