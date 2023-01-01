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STEPHEN PEARCY — о возможности собрать классический состав RATT
STEPHEN PEARCY вновь ответил на вопрос о том, есть ли шанс хотя бы на один концерт классического состава RATT:
«Я могу сколько угодно долго пинать дохлую крысу. Вы можете сказать "лошадь"... Я приложил усилия, сделал звонки, и всё в порядке. Некоторые группы должны существовать до конца своего жизненного цикла. Но никто из нас не знает, какой это срок. И если это всё, то я очень горжусь нашим наследием. Я продолжаю заниматься своим делом. Я собрал группу, создал группу, и если это уже конец, то так тому и быть. Но я сам ещё не закончил; я по-прежнему на сцене с тем, что я называю "Sunset Strip Experience", и стараюсь, чтобы наши новые поклонники, которые у нас постоянно появляются, понимали, что такое "Sunset Strip Experience". Потому что многие группы 1980-х — можете называть их "hair"-группами, мне всё равно — многие из них претендуют на эту роль. Но они не с Sunset Strip; они приехали из Пенсильвании, они приехали откуда угодно. Но настоящий Sunset Strip — это то, что мы готовим для очень крутых концертов, но уже на следующий год. А я занимаюсь своим делом, играю песни, которые я написал с группой. И всё здорово. Я отлично провожу время. Удивительно, как много молодых людей приходит к нам на шоу. Ну просто вау!»
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