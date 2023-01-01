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*Новая песня BLUT AUS NORD 33
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*SLIPKNOT расстались с клавишником 17
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Stephen Pearcy

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8 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY о круизе Monsters Of Rock

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14 окт 2022 : 		 Сборник STEPHEN PEARCY будет содержать редкий материал

29 авг 2022 : 		 STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS

18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году

1 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY поймал COVID-19

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28 сен 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

8 сен 2021 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

3 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о раке

23 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY выпустил документальный фильм

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7 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY: «Никогда не использовал подкладки»

28 апр 2021 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY

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STEPHEN PEARCY — о возможности собрать классический состав RATT



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STEPHEN PEARCY вновь ответил на вопрос о том, есть ли шанс хотя бы на один концерт классического состава RATT:

«Я могу сколько угодно долго пинать дохлую крысу. Вы можете сказать "лошадь"... Я приложил усилия, сделал звонки, и всё в порядке. Некоторые группы должны существовать до конца своего жизненного цикла. Но никто из нас не знает, какой это срок. И если это всё, то я очень горжусь нашим наследием. Я продолжаю заниматься своим делом. Я собрал группу, создал группу, и если это уже конец, то так тому и быть. Но я сам ещё не закончил; я по-прежнему на сцене с тем, что я называю "Sunset Strip Experience", и стараюсь, чтобы наши новые поклонники, которые у нас постоянно появляются, понимали, что такое "Sunset Strip Experience". Потому что многие группы 1980-х — можете называть их "hair"-группами, мне всё равно — многие из них претендуют на эту роль. Но они не с Sunset Strip; они приехали из Пенсильвании, они приехали откуда угодно. Но настоящий Sunset Strip — это то, что мы готовим для очень крутых концертов, но уже на следующий год. А я занимаюсь своим делом, играю песни, которые я написал с группой. И всё здорово. Я отлично провожу время. Удивительно, как много молодых людей приходит к нам на шоу. Ну просто вау!»

A big THANK YOU to @MarciWiser at @955KLOS (support since day 1 circa 83) for a great chit chat about the RATT Boxset release June 9, 2023. The вЂњSunset Strip ExperienceвЂќ Tours 2023-2024, the OG alumni circa 1980вЂ™s. #rattnroll PR @misstruthadare for TFE https://t.co/9io0gr3pjHpic.twitter.com/YvVwqNHtSn






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