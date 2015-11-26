STEPHEN PEARCY: «В новый альбом войдет материал, который создавался для RATT»
STEPHEN PEARCY в одном из недавних твитов сообщил, что его шестая работа, выходящая в следующем году, будет содержать тринадцать композиций, некоторые из которых он готовил для RATT, но так как группа пока неактивна, он решил использовать их для своего собственного диска.
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