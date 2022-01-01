сегодня



STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS



STEPHEN PEARCY заключил соглашение с GOLDEN ROBOT RECORDS.



«С огромным удовольствием сообщаю о подписании контракта с Golden Robot Records.



Выбор лейбла, который будет заниматься моей музыкой на протяжении 40 с лишним лет работы в индустрии, — непростая задача. Mark'у и Golden Robot уловили модернизацию индустрии и маркетинга, а также сохранили стиль старой школы, который хорошо служил мне на протяжении десятилетий, что необходимо для работы с таким каталогом, как мой, и новой музыкой, которую я предлагаю.



Для меня, как артиста, автора песен и исполнителя, развитие неизбежно, поэтому моя команда должна быть на высоте и действовать молниеносно, чтобы не отставать. Марк и Golden Robot понимают эту концепцию, и я с нетерпением жду нашего сотрудничества, и первым нашим начинанием станет альбом Stephen'а Pearcy "Legacy". Этот альбом будет представлять собой ретроспективу карьеры с 1976 года по сегодняшний день. Я с нетерпением жду возможности поделиться никогда не звучавшей классикой RATT в период их становления, ранними RATT с Jake'ом E. Lee, выступлениями RATT, ARCADE, сольными композициями, последней песней, написанной с [покойным гитаристом RATT] Роббином [Кросби], последней песней, написанной с [гитаристом RATT] Уорреном [ДеМартини], и многим другим. Я впервые так глубоко залез в архивы, и для меня это был поистине подвиг.



Спасибо Mark'у и Golden Robot, мы собираемся представить RATT и поклонникам музыки 1980-х самый подлинный и тщательно отобранный архив музыки, которая была неотъемлемой частью создания музыкальной сцены Сансет Стрип 80-х».







+0 -0



просмотров: 149

