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Stephen Pearcy

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29 авг 2022 : 		 STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS

18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году

1 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

28 сен 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

8 сен 2021 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

3 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о раке

23 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY выпустил документальный фильм

17 июн 2021 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

11 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом

7 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY: «Никогда не использовал подкладки»

28 апр 2021 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY

6 апр 2021 : 		 BOBBY BLOTZER присоединился к STEPHEN'у PEARCY

15 мар 2021 : 		 STEPHEN PEARCY даст концерт с гостями

24 фев 2021 : 		 STEPHEN PEARCY репетирует RATT

5 фев 2021 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от STEPHEN PEARCY

11 дек 2020 : 		 Гитарист STEPHEN'a PEARCY: «Поставим RATT в 2021-м на паузу»

24 ноя 2020 : 		 STEPHEN PEARCY: «В новый альбом войдет материал, который создавался для RATT»

23 окт 2020 : 		 STEPHEN PEARCY представил новый сингл

21 окт 2020 : 		 Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о том, что «глэм слишком белый»

14 июл 2020 : 		 Твиттер STEPHEN PEARCY был хакнут
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STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS



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STEPHEN PEARCY заключил соглашение с GOLDEN ROBOT RECORDS.

«С огромным удовольствием сообщаю о подписании контракта с Golden Robot Records.

Выбор лейбла, который будет заниматься моей музыкой на протяжении 40 с лишним лет работы в индустрии, — непростая задача. Mark'у и Golden Robot уловили модернизацию индустрии и маркетинга, а также сохранили стиль старой школы, который хорошо служил мне на протяжении десятилетий, что необходимо для работы с таким каталогом, как мой, и новой музыкой, которую я предлагаю.

Для меня, как артиста, автора песен и исполнителя, развитие неизбежно, поэтому моя команда должна быть на высоте и действовать молниеносно, чтобы не отставать. Марк и Golden Robot понимают эту концепцию, и я с нетерпением жду нашего сотрудничества, и первым нашим начинанием станет альбом Stephen'а Pearcy "Legacy". Этот альбом будет представлять собой ретроспективу карьеры с 1976 года по сегодняшний день. Я с нетерпением жду возможности поделиться никогда не звучавшей классикой RATT в период их становления, ранними RATT с Jake'ом E. Lee, выступлениями RATT, ARCADE, сольными композициями, последней песней, написанной с [покойным гитаристом RATT] Роббином [Кросби], последней песней, написанной с [гитаристом RATT] Уорреном [ДеМартини], и многим другим. Я впервые так глубоко залез в архивы, и для меня это был поистине подвиг.

Спасибо Mark'у и Golden Robot, мы собираемся представить RATT и поклонникам музыки 1980-х самый подлинный и тщательно отобранный архив музыки, которая была неотъемлемой частью создания музыкальной сцены Сансет Стрип 80-х».




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