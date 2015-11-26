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STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом



STEPHEN PEARCY в рамках недавнего интервью Vintage Rock Pod рассказал о планах относительно нового альбома:



«Прошло так много времени с тех пор, как мы начали сочинять, — мы с Erik'ом [Ferentinos'ом], он мой гитарист и соавтор большинства моих сольных [вещей]. Это было так давно. И запись была закончена; у нас были песни, написанные где-то полгода назад. Процесс и правда был длительным. С тех пор я как дурак сочинял и сочинял с ним, и так появились все наши новые песни. И я решил, что нужно сделать двойную запись и поделиться всем, что у тебя есть, — просто пойти и записать всё, что есть, и выдать: "Вот. Вот что происходит за два года, когда ты сочиняешь мелодии". Потому что они совершенно разные. Эта пластинка получилась разноплановой. Наш новый басист Jerry Montano играл в HELLYEAH, он более агрессивный автор/исполнитель. Так что эти песни могут быть по-настоящему тяжёлыми, суровыми или они могут звучать в стиле RATT, если, конечно, я их написал. Я пытаюсь выйти за рамки. Я пытаюсь сделать много разных вещей. И это будет интересно, потому что это будет совершенно разноплановая запись!»



По словам Pearcy, поклонникам не стоит ожидать его нового сольного альбома до 2022 года:



«Его выпуск откладывается. Мы постараемся закончить в этом году. Мне нужно кое-что уладить с группой RATT... И как только я попаду в студию, я не собираюсь возиться. Этому я научился у [продюсера] Бо Хилла, что надо делать всё как надо. Не терять времени. И мы этого не будем делать. Я заставлю всех работать!»







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