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Stephen Pearcy

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11 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом

7 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY: «Никогда не использовал подкладки»

28 апр 2021 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY

6 апр 2021 : 		 BOBBY BLOTZER присоединился к STEPHEN'у PEARCY

15 мар 2021 : 		 STEPHEN PEARCY даст концерт с гостями

24 фев 2021 : 		 STEPHEN PEARCY репетирует RATT

5 фев 2021 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от STEPHEN PEARCY

11 дек 2020 : 		 Гитарист STEPHEN'a PEARCY: «Поставим RATT в 2021-м на паузу»

24 ноя 2020 : 		 STEPHEN PEARCY: «В новый альбом войдет материал, который создавался для RATT»

23 окт 2020 : 		 STEPHEN PEARCY представил новый сингл

21 окт 2020 : 		 Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о том, что «глэм слишком белый»

14 июл 2020 : 		 Твиттер STEPHEN PEARCY был хакнут

3 июл 2020 : 		 STEPHEN PEARCY написал #UnMaskAmerica и понеслось

12 июн 2020 : 		 STEPHEN PEARCY о новом сингле

28 апр 2020 : 		 Демо от STEPHEN PEARCY

20 апр 2020 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит новый альбом в 2021 году

4 мар 2020 : 		 Новая песня STEPHEN PEARCY

12 ноя 2019 : 		 STEPHEN PEARCY готовится к новому сольнику

8 окт 2019 : 		 STEPHEN PEARCY и DAVE NAVARRO исполняют RATT

10 окт 2018 : 		 Новый сингл STEPHEN PEARCY

24 авг 2018 : 		 Новая песня STEPHEN PEARCY

19 июл 2018 : 		 Детали сольного альбома STEPHEN PEARCY

11 май 2018 : 		 Новый альбом STEPHEN PEARCY выйдет в 2018

19 фев 2018 : 		 STEPHEN PEARCY готов к записи

16 апр 2017 : 		 STEPHEN PEARCY исполнил классику RATT и JUDAS PRIEST

29 мар 2017 : 		 STEPHEN PEARCY: «BOBBY BLOTZER нуждается в помощи»
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STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом



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STEPHEN PEARCY в рамках недавнего интервью Vintage Rock Pod рассказал о планах относительно нового альбома:

«Прошло так много времени с тех пор, как мы начали сочинять, — мы с Erik'ом [Ferentinos'ом], он мой гитарист и соавтор большинства моих сольных [вещей]. Это было так давно. И запись была закончена; у нас были песни, написанные где-то полгода назад. Процесс и правда был длительным. С тех пор я как дурак сочинял и сочинял с ним, и так появились все наши новые песни. И я решил, что нужно сделать двойную запись и поделиться всем, что у тебя есть, — просто пойти и записать всё, что есть, и выдать: "Вот. Вот что происходит за два года, когда ты сочиняешь мелодии". Потому что они совершенно разные. Эта пластинка получилась разноплановой. Наш новый басист Jerry Montano играл в HELLYEAH, он более агрессивный автор/исполнитель. Так что эти песни могут быть по-настоящему тяжёлыми, суровыми или они могут звучать в стиле RATT, если, конечно, я их написал. Я пытаюсь выйти за рамки. Я пытаюсь сделать много разных вещей. И это будет интересно, потому что это будет совершенно разноплановая запись!»

По словам Pearcy, поклонникам не стоит ожидать его нового сольного альбома до 2022 года:

«Его выпуск откладывается. Мы постараемся закончить в этом году. Мне нужно кое-что уладить с группой RATT... И как только я попаду в студию, я не собираюсь возиться. Этому я научился у [продюсера] Бо Хилла, что надо делать всё как надо. Не терять времени. И мы этого не будем делать. Я заставлю всех работать!»

RATT





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