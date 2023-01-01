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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*David Ellefson спел в DIETH 23
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
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Stephen Pearcy

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8 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY нашёл автора для книги

14 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «ЗСРНР плевать на рок- и хэви-группы 80-х»

8 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY о круизе Monsters Of Rock

13 фев 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму

31 янв 2023 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

14 ноя 2022 : 		 STEPHEN PEARCY представит песню с Jake'ом E. Lee

14 окт 2022 : 		 Сборник STEPHEN PEARCY будет содержать редкий материал

29 авг 2022 : 		 STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS

18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году

1 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

28 сен 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

8 сен 2021 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

3 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о раке

23 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY выпустил документальный фильм

17 июн 2021 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

11 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом

7 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY: «Никогда не использовал подкладки»

28 апр 2021 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY

6 апр 2021 : 		 BOBBY BLOTZER присоединился к STEPHEN'у PEARCY

15 мар 2021 : 		 STEPHEN PEARCY даст концерт с гостями
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STEPHEN PEARCY нашёл автора для книги



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STEPHEN PEARCY в интервью "Paltrocast" рассказал о планах на вторую книгу:

«Мы сейчас общаемся кое с кем, и мы уверены, что нашли подходящего человека. Потому что я не хочу, чтобы всё сводилось к чему-то из серии: "Ты должен конкурировать с [MÖTLEY CRÜE] "The Dirt". Так уже было с книгой Simon & Schuster, моей первой книгой. Там было что-то вроде: "Нет. Ты должен сменить автора", и я нашёл другого писателя. Он превратил её в пьесу. И это круто, но он не позаботился о том, что было между делом. А там было ещё много чего.

Люди думают, что знают всё о RATT. Чушь. То, что вы слышали, — чушь.

Многое из перечисленного — если мои ребята хотят выйти и облить друг друга грязью, что я уже делал, то больше этого делать не стоит. Стоит гордиться наследием, которое мы собираемся оставить, и этим десятилетием, и тусовкой на протяжении 40 долбаных лет, и повторять, что мы были одними из них — тех, кто всё это начинал.... Потому что когда я вижу другие группы моей эпохи, мне всё равно, кто это; это могут быть MÖTLEY CRÜE или WINGER, или ещё кто-то, я же вижу, как они рвут задницу, и это из серии: "Да, детка, итить-колотить!

Расскажите миру, люди. Это же не будет длиться вечно!»




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