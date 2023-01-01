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STEPHEN PEARCY нашёл автора для книги



STEPHEN PEARCY в интервью "Paltrocast" рассказал о планах на вторую книгу:



«Мы сейчас общаемся кое с кем, и мы уверены, что нашли подходящего человека. Потому что я не хочу, чтобы всё сводилось к чему-то из серии: "Ты должен конкурировать с [MÖTLEY CRÜE] "The Dirt". Так уже было с книгой Simon & Schuster, моей первой книгой. Там было что-то вроде: "Нет. Ты должен сменить автора", и я нашёл другого писателя. Он превратил её в пьесу. И это круто, но он не позаботился о том, что было между делом. А там было ещё много чего.



Люди думают, что знают всё о RATT. Чушь. То, что вы слышали, — чушь.



Многое из перечисленного — если мои ребята хотят выйти и облить друг друга грязью, что я уже делал, то больше этого делать не стоит. Стоит гордиться наследием, которое мы собираемся оставить, и этим десятилетием, и тусовкой на протяжении 40 долбаных лет, и повторять, что мы были одними из них — тех, кто всё это начинал.... Потому что когда я вижу другие группы моей эпохи, мне всё равно, кто это; это могут быть MÖTLEY CRÜE или WINGER, или ещё кто-то, я же вижу, как они рвут задницу, и это из серии: "Да, детка, итить-колотить!



Расскажите миру, люди. Это же не будет длиться вечно!»







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