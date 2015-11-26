Видео полного выступления STEPHEN PEARCY, которое состоялось третьего сентября в Хьюстоне, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"You're in Love"
"Lay It Down"
"Lack of Communication"
"Ten Miles Wide" (solo)
"Wanted Man"
"Slip of the Lip"
"I'm Insane"
"You Think You're Tough"
"Way Cool Jr."
"Nothin' to Lose" (Arcade)
"U Got It"
"Body Talk"
"Back for More"
"Round and Round"
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