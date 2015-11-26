Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 281
*Новая песня GHOST 84
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 35
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

Stephen Pearcy

*



6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

28 сен 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

8 сен 2021 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

3 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о раке

23 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY выпустил документальный фильм

17 июн 2021 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

11 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом

7 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY: «Никогда не использовал подкладки»

28 апр 2021 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY

6 апр 2021 : 		 BOBBY BLOTZER присоединился к STEPHEN'у PEARCY

15 мар 2021 : 		 STEPHEN PEARCY даст концерт с гостями

24 фев 2021 : 		 STEPHEN PEARCY репетирует RATT

5 фев 2021 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от STEPHEN PEARCY

11 дек 2020 : 		 Гитарист STEPHEN'a PEARCY: «Поставим RATT в 2021-м на паузу»

24 ноя 2020 : 		 STEPHEN PEARCY: «В новый альбом войдет материал, который создавался для RATT»

23 окт 2020 : 		 STEPHEN PEARCY представил новый сингл

21 окт 2020 : 		 Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о том, что «глэм слишком белый»

14 июл 2020 : 		 Твиттер STEPHEN PEARCY был хакнут

3 июл 2020 : 		 STEPHEN PEARCY написал #UnMaskAmerica и понеслось

12 июн 2020 : 		 STEPHEN PEARCY о новом сингле

28 апр 2020 : 		 Демо от STEPHEN PEARCY

20 апр 2020 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит новый альбом в 2021 году

4 мар 2020 : 		 Новая песня STEPHEN PEARCY

12 ноя 2019 : 		 STEPHEN PEARCY готовится к новому сольнику

8 окт 2019 : 		 STEPHEN PEARCY и DAVE NAVARRO исполняют RATT

10 окт 2018 : 		 Новый сингл STEPHEN PEARCY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления STEPHEN PEARCY



*
zoom
*
* *
Видео полного выступления STEPHEN PEARCY, которое состоялось третьего сентября в Хьюстоне, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"You're in Love"
"Lay It Down"
"Lack of Communication"
"Ten Miles Wide" (solo)
"Wanted Man"
"Slip of the Lip"
"I'm Insane"
"You Think You're Tough"
"Way Cool Jr."
"Nothin' to Lose" (Arcade)
"U Got It"
"Body Talk"
"Back for More"
"Round and Round"

STEPHEN PEARCY Performs RATT Classics In Houston; Fan-Filmed Video Of Entire Show Streaming



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 127

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом