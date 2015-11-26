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STEPHEN PEARCY представил новый сингл



STEPHEN PEARCY представил новый сингл "Night Flight". Трек был создан совместно с Erik'ом Ferentinos'ом и ожидается на новом альбоме музыканта, релиз которого планируется на следующий год.







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