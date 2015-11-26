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STEPHEN PEARCY даст концерт с гостями



STEPHEN PEARCY вместо со своей сольной группой и при поддержке «особых гостей» даст выступление второго апреля, которое состоится в знаменитом клубе Whisky A Go Go, — детали и билеты доступны по этому адресу.







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