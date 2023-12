сегодня



STEPHEN PEARCY целиком исполнит дебютный альбом RATT



STEPHEN PEARCY целиком исполнит дебютный альбом RATT, Out Of The Cellar, в рамках выступления 29 декабря в Whisky A Go Go in West Hollywood, California. Это будет первый раз, когда он исполнит все песни с альбома, который в грядущем году отметит сорокалетний юбилей. Кроме того, сообщается что певец и его группа продолжат играть эту юбилейную программу и дальше в течение 2024 года.











