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Stephen Pearcy

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4 янв 2024 : 		 STEPHEN PEARCY целиком исполнил дебютный альбом RATT

20 дек 2023 : 		 STEPHEN PEARCY целиком исполнит дебютный альбом RATT

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

14 сен 2023 : 		 STEPHEN PEARCY выбрал 5 пластинок для необитаемого острова

10 июл 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

4 июл 2023 : 		 Вокалист RATT не считает гранж виновным в кончине эпохи глэма

22 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о будущем сборнике

17 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о возможности собрать классический состав RATT

8 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY нашёл автора для книги

14 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «ЗСРНР плевать на рок- и хэви-группы 80-х»

8 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY о круизе Monsters Of Rock

13 фев 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму

31 янв 2023 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

14 ноя 2022 : 		 STEPHEN PEARCY представит песню с Jake'ом E. Lee

14 окт 2022 : 		 Сборник STEPHEN PEARCY будет содержать редкий материал

29 авг 2022 : 		 STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS

18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году

1 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

28 сен 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

8 сен 2021 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT
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STEPHEN PEARCY целиком исполнил дебютный альбом RATT



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STEPHEN PEARCY целиком исполнил дебютный альбом RATT, Out Of The Cellar, в рамках выступления 29 декабря в Whisky A Go Go in West Hollywood, California:

"Sweet Cheater"
"You Think You're Tough"
"Nobody Rides for Free"


Out Of The Cellar


"Wanted Man"
"You're in Trouble"
"Round and Round"
"In Your Direction"
"She Wants Money"
"Lack of Communication"
"Back for More"
"The Morning After"
"I'm Insane"
"Scene of the Crime"


"Lay It Down"
"You're in Love"
"Walking the Dog" (Rufus Thomas cover with Carlos Cavazo and Marq Torien)

Watch STEPHEN PEARCY Perform RATT's Out Of The Cellar Album In Its Entirety At The Whisky A Go Go; Full Show Streaming




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