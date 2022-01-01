Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

Erik Ferentinos, находящийся в составе группы STEPHEN PEARCY с 2001 года, перенес сердечный приступ после выступления вокалиста RATT 15 июля на Picktown Palooza в Пикерингтоне, штат Огайо. Он был срочно доставлен в больницу, где ему имплантировали три стента в коронарные артерии. В медицине это называется коронарной ангиопластикой и направлено на восстановление проходимости заблокированной коронарной артерии путем установки одного или нескольких стентов. Это помогает держать суженную артерию открытой.
В субботу он опубликовал фотографию из больницы и сообщил новость о своей экстренной медицинской помощи:
«Я хочу сообщить своим друзьям и семье, что вчера вечером после нашего шоу у меня случился сердечный приступ. У меня была 99-процентная закупорка главной артерии, а также 2 другие закупорки.
Я в хороших руках! Сейчас у меня 3 стента, и мое состояние улучшается. Надеюсь, что завтра меня выпишут! Нужно только снизить давление.
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