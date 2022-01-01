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*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 18
*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 14
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Stephen Pearcy

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18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году

1 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

28 сен 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

8 сен 2021 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

3 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о раке

23 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY выпустил документальный фильм

17 июн 2021 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

11 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом

7 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY: «Никогда не использовал подкладки»

28 апр 2021 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY

6 апр 2021 : 		 BOBBY BLOTZER присоединился к STEPHEN'у PEARCY

15 мар 2021 : 		 STEPHEN PEARCY даст концерт с гостями

24 фев 2021 : 		 STEPHEN PEARCY репетирует RATT

5 фев 2021 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от STEPHEN PEARCY

11 дек 2020 : 		 Гитарист STEPHEN'a PEARCY: «Поставим RATT в 2021-м на паузу»

24 ноя 2020 : 		 STEPHEN PEARCY: «В новый альбом войдет материал, который создавался для RATT»

23 окт 2020 : 		 STEPHEN PEARCY представил новый сингл

21 окт 2020 : 		 Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о том, что «глэм слишком белый»

14 июл 2020 : 		 Твиттер STEPHEN PEARCY был хакнут

3 июл 2020 : 		 STEPHEN PEARCY написал #UnMaskAmerica и понеслось
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|||| 18 июл 2022

Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ



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Erik Ferentinos, находящийся в составе группы STEPHEN PEARCY с 2001 года, перенес сердечный приступ после выступления вокалиста RATT 15 июля на Picktown Palooza в Пикерингтоне, штат Огайо. Он был срочно доставлен в больницу, где ему имплантировали три стента в коронарные артерии. В медицине это называется коронарной ангиопластикой и направлено на восстановление проходимости заблокированной коронарной артерии путем установки одного или нескольких стентов. Это помогает держать суженную артерию открытой.

В субботу он опубликовал фотографию из больницы и сообщил новость о своей экстренной медицинской помощи:

«Я хочу сообщить своим друзьям и семье, что вчера вечером после нашего шоу у меня случился сердечный приступ. У меня была 99-процентная закупорка главной артерии, а также 2 другие закупорки.

Я в хороших руках! Сейчас у меня 3 стента, и мое состояние улучшается. Надеюсь, что завтра меня выпишут! Нужно только снизить давление.

"Я не пропущу ни одного из предстоящих концертов!

До скорой встречи!!!»

THANK YOU! вЃ¦@PicktownPaloozaвЃ© Erik (suffering a heart attack after the show) gave it all. HeвЂ™s doing better and will be вЂњBack for MoreвЂќ! рџ™ЊрџЋёрџ™ЊрџЋљрџ™ЊрџђЂ Till next time. https://t.co/9io0gqLg5z#agentprovocatour. pic.twitter.com/NC2TEv9Vwa






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