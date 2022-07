18 июл 2022



Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ



Erik Ferentinos, находящийся в составе группы STEPHEN PEARCY с 2001 года, перенес сердечный приступ после выступления вокалиста RATT 15 июля на Picktown Palooza в Пикерингтоне, штат Огайо. Он был срочно доставлен в больницу, где ему имплантировали три стента в коронарные артерии. В медицине это называется коронарной ангиопластикой и направлено на восстановление проходимости заблокированной коронарной артерии путем установки одного или нескольких стентов. Это помогает держать суженную артерию открытой.



В субботу он опубликовал фотографию из больницы и сообщил новость о своей экстренной медицинской помощи:



«Я хочу сообщить своим друзьям и семье, что вчера вечером после нашего шоу у меня случился сердечный приступ. У меня была 99-процентная закупорка главной артерии, а также 2 другие закупорки.



Я в хороших руках! Сейчас у меня 3 стента, и мое состояние улучшается. Надеюсь, что завтра меня выпишут! Нужно только снизить давление.



"Я не пропущу ни одного из предстоящих концертов!



До скорой встречи!!!»





View this post on Instagram











pic.twitter.com/NC2TEv9Vwa







THANK YOU! ⁦ @PicktownPalooza ⁩ Erik (suffering a heart attack after the show) gave it all. He’s doing better and will be “Back for More”! 🙌🎸🙌🎚🙌🐀 Till next time. https://t.co/9io0gqLg5z #agentprovocatour





+0 -1



просмотров: 205