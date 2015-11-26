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Stephen Pearcy

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3 июл 2020 : 		 STEPHEN PEARCY написал #UnMaskAmerica и понеслось

12 июн 2020 : 		 STEPHEN PEARCY о новом сингле

28 апр 2020 : 		 Демо от STEPHEN PEARCY

20 апр 2020 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит новый альбом в 2021 году

4 мар 2020 : 		 Новая песня STEPHEN PEARCY

12 ноя 2019 : 		 STEPHEN PEARCY готовится к новому сольнику

8 окт 2019 : 		 STEPHEN PEARCY и DAVE NAVARRO исполняют RATT

10 окт 2018 : 		 Новый сингл STEPHEN PEARCY

24 авг 2018 : 		 Новая песня STEPHEN PEARCY

19 июл 2018 : 		 Детали сольного альбома STEPHEN PEARCY

11 май 2018 : 		 Новый альбом STEPHEN PEARCY выйдет в 2018

19 фев 2018 : 		 STEPHEN PEARCY готов к записи

16 апр 2017 : 		 STEPHEN PEARCY исполнил классику RATT и JUDAS PRIEST

29 мар 2017 : 		 STEPHEN PEARCY: «BOBBY BLOTZER нуждается в помощи»

10 мар 2017 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY

21 янв 2017 : 		 Новая песня STEPHEN PEARCY

8 янв 2017 : 		 Новая песня STEPHEN PEARCY

16 дек 2016 : 		 Новая песня STEPHEN PEARCY

2 дек 2016 : 		 Новая песня STEPHEN PEARCY

29 ноя 2016 : 		 STEPHEN PEARCY: 'настоящий RATT вернется в 2017'

11 ноя 2016 : 		 Новый альбом STEPHEN PEARCY выйдет зимой

7 ноя 2016 : 		 STEPHEN PEARCY и JUAN CROUCIER исполняют RATT

16 окт 2016 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

15 сен 2016 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY

1 сен 2016 : 		 Новый альбом STEPHEN PEARCY выйдет осенью

18 июн 2016 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет JUDAS PRIEST, AEROSMITH
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STEPHEN PEARCY написал #UnMaskAmerica и понеслось



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STEPHEN PEARCY разместил в своем Твиттере хэштэг #UnMaskAmerica.

Многие американцы отказываются носить маску, так как считают ее символом угнетения и того, что правительство может диктовать их действия. Президент Дональд Трамп ненавидит носить маску, несмотря на советы экспертов в области общественного здравоохранения.

И подвергся резкой волне критики со стороны музыкального сообщества — детали в приведенных твиттах.

RATT

















































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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Tomahawk


3 июл 2020, 16:49		Страна-Флойд, страна-харассмент, страна-твиттер.


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