STEPHEN PEARCY написал #UnMaskAmerica и понеслось

STEPHEN PEARCY разместил в своем Твиттере хэштэг #UnMaskAmerica.
Многие американцы отказываются носить маску, так как считают ее символом угнетения и того, что правительство может диктовать их действия. Президент Дональд Трамп ненавидит носить маску, несмотря на советы экспертов в области общественного здравоохранения.
И подвергся резкой волне критики со стороны музыкального сообщества — детали в приведенных твиттах.
Tomahawk
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